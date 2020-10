Kvinde slår alarm: Møder mand med pistollignende genstand

For kvinden bemærkede, at manden gik med en pistollignende genstand på sig. Kort efter alarmerede hun politiet, der sendte flere patruljer til området.

Politiet tager det alvorligt

Han beskrives som cirka 30 år gammel, lys i huden og iklædt et blåt joggingsæt og med hætte over hovedet.

"Vi tager den slags anmeldelser meget alvorligt, men det kan være, at manden ikke havde en pistollignende genstand på sig, eller at der ikke var tale om en ægte pistol," oplyser Nordsjællands Politi.

Derfor vil politiet rigtig gerne høre fra manden, der opfordres til at ringe på telefon 1-1-4 for at kaste klarhed over episoden.