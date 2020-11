En kvindelig beboer på Hvedevænget i Hørsholm hørte en lyd og opdagede efterfølgende, at en ukendt person havde aflistet og knust en rude til hendes stue. Modelfoto

Kvinde overrasket af syn i haven: Troede lyd kom fra nabo

Opdagede først at havemøblerne var flyttet og tændte så lyset

En beboer på Hvedevænget i Kokkedal har efter alt at dømme skræmt en indbrudstyv væk og forhindret, at tyven nåede at stjæle noget fra hendes bopæl.

Nordsjællands Politi oplyser, at kvinden omkring klokken 18.50 mandag aften hørte en lyd, som hun i første omgang troede kom fra sin nabo. Da hun fra vinduet kiggede ud, kunne hun se, at der var rykket rundt på havemøblerne.