Kvinde overrasker fremmed Gucci-mand i sit bryggers

En kvindelig beboer på Nygårdsvænget i Hørsholm fik sig tirsdag eftermiddag omkring kl. 16.15 en ubehagelig overraskelse, da hun pludselig opdagede, at der stod en fremmed mand i husets bryggers og talte i telefon på et fremmedsprog.

Signalement

Nordsjællands Politi oplyser, at den ukendte mand straks forlod stedet, da husets beboer spottede ham.

Han beskrives som 28-30 år, mellemøstlig af udseende, 185 cm høj, almindelig af bygning, brun i huden, med sort hår. Han var iført mørkt tøj, en sort kasket samt et mavebælte, hvorpå der stod Gucci, skråt over brystet.