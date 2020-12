Kunstnerne kommer forbi efter nytår

Hørsholm Kunstforening har arbejdet ihærdigt med at gøre klar til deres næste udstilling med tegneren Erik Eibye og Svend Erik Jensen, der er kendt for sine pingonesere.

"I en mørk tid, hvor vi alle efterhånden er blevet coronatrætte, kan Hørsholm Kunstforenings udstilling forhåbentlig hjælpe med at få humøret tilbage. Erik Eibyes streg kalder på smil og eftertanke, og får os til at reflektere over verdens kompleksitet. Svend Erik Jensens træ- og metalskulpturer - også kaldet Pingonesere - har en aura af underfundighed og troskyldig venlighed over sig," skriver Hørsholm Kunstforening i en pressemeddelelse.

Humor og pingonesere

Erik Eibye vil vise et udvalg af sine humoristiske og finurlige tegninger. Gennem et langt liv har han haft en særlig evne til at sætte menneskers glæder og sorger i relief. Erik Eibyes tegninger får betragteren til at reflektere over verdens kompleksitet set fra "den lille mands" synsvinkel.