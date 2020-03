Se billedserie Aktiv Kunst og Hørsholm Kunstforening har været nødsaget til at aflyse flere udstillinger i det historiske Fuglsanghus. Foto: Lene Bruunsgaard

Kunstforeninger aflyser flere udstillinger

Hørsholm - 27. marts 2020

Går man en spadseretur i området ved Hørsholm Kirke og Ridebanen, kan man næsten ikke undgå at passere det smukke, gamle Fuglsanghus. I disse dage står der desværre på døren, at huset indtil videre er lukket på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

Fuglsanghus anvendes i roligere tider som udstillingsbygning af Aktiv Kunst og Hørsholm Kunstforening til glæde for Hørsholm Kommunes borgere og for de mange besøgende, der ved hver udstilling kommer besøger det historiske hus. De to formænd, Kjeld Sivertsen fra Aktiv Kunst og Anne-Grethe Nissen fra Hørsholm Kunstforening er i dialog med hinanden om situationen.

Aktiv Kunsts medlemsudstilling skulle efter den oprindelige plan have været vist frem til søndag den 29. marts, men sådan bliver det ikke, selvom udstillingen allerede hænger klar i Fuglsanghus.

Planerne ændret

Udstillingen løber egentlig frem til og med søndag den 29. marts, men døren er lukket til Fuglsanghus, foreløbig frem til og med 2. påskedag den 13. april. Aktiv Kunst oplyser, at man heldigvis havde en dejlig fernisering med rigtigt mange besøgende den 7. marts, og der blev også solgt flere værker den dag.

Det er dog ikke kun Aktiv Kunst, der er ramt af aflysninger. Hørsholm Kunstforening har ligeledes set sig nødsaget til at aflyse den planlagte fernisering lørdag den 4. april, Og Hørsholm Kunstforening arbejder lige nu på at få flyttet udstillingen til august og september.

Den omtalte udstilling er med billedkunstneren Henrik Schütze, som siger, at han ser frem til, at kunsten igen må spredes.

Henrik Schütze er født og opvokset i Rungsted, som søn af maler og kunsthistoriker Elsebet Schütze og forfatter, lærer og billedhugger Rolf Schütze. For ham bliver udstillingen som at komme hjem.

Til udstillingen har han malet en lang række værker, der aldrig før har været udstillet, hvilket Hørsholm Kunstforening glæder sig til utrolig meget til at vise. Anne-Grethe Nissen, der er formand for Hørsholm Kunstforening, er i disse dage i gang med at planlægge det nye udstillingstidspunkt sammen med Henrik Schütze.