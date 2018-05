Kun ét bud på PH Park: Kommunen sadler om

- Holdningen var, at tilbuddet viste spændende takter, men processen viste også, at tilbudsgiverne havde brug for mere tid til udarbejdelse af deres bud, skriver kommunen således i en pressemeddelelse.

- Det er overraskende for os, at ikke flere har budt ind på at købe en grund i PH Park. Heldigvis er tilbagemeldingerne fra markedet, at mange ønsker at byde i et kommende udbud, og at Hørsholm er et attraktivt sted at investere i, siger borgmester Morten Slotved.