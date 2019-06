Kopibandet Pink Floyd Project opfører hele det monumentale mesterværk »The Wall«, som Pink Floyd oprindeligt udgav i 1979, når Hørsholm Kommune inviterer til kulturdag. Årets tema er rockmusik, og både voksne og børn kan se frem til en introduktion til rockens verden. Pressefoto

Kulturdagen dykker ned i musikhistorien

Hørsholm - 25. juni 2019 kl. 05:56 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver bladret i rockhistoriens store leksikon på årets Kulturdag, som finder sted den 7. september.

Børn To Be Wild, der har sit navn fra den benzinhørmende Steppenwolf-klassiker fra 1968, leverer rock på de mindstes frekvens, mens kopibandet Pink Floyd Project opfører hele det monumentale mesterværk »The Wall«, som Pink Floyd oprindeligt udgav i 1979. Hertil kan det tilføjes, at Queen-filmen »Bohemian Rapsody« kan ses - og høres - under åben himmel til årets kulturdag.

- Jeg synes, det er et meget spændende program, der både henvender sig til børn og voksne. Musikken er på mange måder tidsløs. Unge mennesker i dag lytter også til Queen, og jeg er meget glad for, at der også er noget til børnene i løbet af eftermiddagen, hvor Børn To Be Wild spiller. Jeg har hørt bandet før, og de er rigtig gode, siger Nadia Hageskov (C), der er formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune.

Det børnevenlige rockorkester Børn To Be Wild har specialiseret sig i at præsentere landets børn for det rockende arvegods fra musikhistorien, og de indtager om eftermiddagen Store Scene med showet »Fars Weekend«, der byder på højdepunkter fra en række af de muntre rockshows, som Børn To Be Wild har underholdt med de seneste år.

Koncerten med Pink Floyd Project, der i år markerer, at det er 40 år siden, Pink Floyd udgav sit udødelige album »The Wall«, byder ligeledes på rockhistorisk arvegods.

Albummet med ikoniske numre som »Another Brick in the Wall, Part 2«, »Run Like Hell« og »Comfortably Numb« er aldrig blevet opført på danske spillesteder som tour eller koncertrække, men det laver Pink Floyd Project om på i jubilæumsåret med en ambitiøs musikalsk og visuel opsætning, der byder på 11 musikere og masser af lys, laser og video.

Årets trækplaster på det store, hvide lærred på Ridebanen er succesfilmen »Bohemian Rapsody« om det legendariske band Queen. Skuespiller Rami Malek blev belønnet med en Oscar for sin fortolkning af Queen-forsanger Freddy Mercury, og i filmen rekonstrueres Queens berømte optræden til Live Aid på Wembley i 1985 med hits som »Radio Ga Ga« og »We Will Rock You«.

Det er dog ikke kun rockkoryfæernes tunge arv, man kan opleve til årets kulturdag.

Kulturdagen er også en hyldest til Hørsholms mange frivillige foreninger inden for kultur, fritid, sport og humanitært arbejde. De vil igen i år være repræsenteret med boder og telte, klar med underholdning og masser af information om deres arbejde til interesserede medborgere.

Der er også blevet plads til, at de lokale talenter fra Hørsholm kan komme frem i rampelyset. Elever fra Hørsholm Musikskole optræder således først på dagen ved musikskolens stand.

Der vil også være danseshow på plænen, fun jump hele dagen for de mindste og boder med salg af mad og drikkevarer, kaffe og kage, slik, candyfloss, slush ice og popcorn.

Der er gratis adgang hele dagen. Kulturdagen er finansieret af Hørsholm Kommune og arrangeret af Kulturhus Trommen.