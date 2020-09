Social- og seniorudvalgsformand Thorkild Gruelund genkender ikke Venstres billede af at ældreområdet i Hørsholm er nedprioriteret. Arkivfroto: Fred Jacobsen

Kritik: Budgetaftalen nedprioriterer de ældre

Passer ikke, siger udvalgsformanden, området har fået tilført penge

Hørsholm - 29. september 2020 kl. 12:23 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Da forligspartierne forleden præsenterede aftalen om næste års budget, blev der bordet rundt gjort en del ud af, at ældreområdet stort set var blevet holdt fri for alt for voldsomme besparelser.

Den fornemmelse sidder Venstres Anne Ehrenreich og Fritz Reuther ikke med. De mener tværtimod, at forligspartierne "hårdt og brutalt skærer i budgetterne til de ældre og socialområdet."

Et klart signal "Forligspartiernes budgetaftale sender et klart signal om prioriteringer. Man skulle tro, at det med en skattestigning ikke var nødvendigt at skære så hårdt over for de ældre," skriver Anne Ehrenreich og Fritz Reuther blandt andet i et debatindlæg (side 38)

"Forligspartierne nedprioriterer Hørsholms ældre," fastslår Anne Ehrenreich over for Ugebladet og peger på øget brugerbetaling på vask af tøj og linned, skærpet visitation til hjemmehjælp og afskaffelse af fodbehandling som kritisable forringelser.

Venstre-kvinden henviser også til, at forligspartierne mellem budgettets 1. behandling 14. september og frem til budgetaftalen 23. september har "barberet" 12 millioner kroner ud af områdets budget fra 412 til 400 millioner kroner, hvor det ifølge Anne Ehrenreich dog "retfærdigvis skal siges, at 4 mio. kr. heraf hidrører fra tekniske budgetreduktioner (DUT)".

Tilbage står en budgetreduktion på små otte millioner kroner, som de to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Venstre mener er voldsom.

FAKTA

DUT er:

når staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

når kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver.

Reguleringen af tilskuddet til kommuner og regioner som følge af DUT-princippet sker i forbindelse med udbetalingen af bloktilskuddet.



Uden konsekvens Det billede kan Thorkild Gruelund (SK), formand for Social- og seniorudvalget, ikke kan genkende. Han oplyser tværtimod, at der er tilført penge til ældre- og socialområdet.

"Man skal huske på, at social- og seniorområdet er stort med store beløb. Det er rigtigtt, at der sker forringelser i kravet om stærkere visitation i hjemmehjælpen. Jeg har dog også været med til en opnormering på aftensygeplejen, selv om jeg kunne ønske, at det var noget mere. Mange andre poster er i og for sig 'en gratis omgang', fordi der er tale om ubrugte midler fra i år, og som vurderes ikke umiddelbart at have en konsekvens for hverken personale eller borgere," siger Thorkild Gruelund.

Han peger på, at der blandt andet er tilført 6,63 millioner kroner til såkaldte "udgiftspressede områder" som boligstøtte, borgerrettet personlig assistance og hjælpemidler, som er områder, kommunen skal kunne reagere på, hvis behovet viser sig.

"Så nej, der er ikke sket en nedprioritering af Hørsholms ældre," fastslår Thorkild Gruelund.

Højere udgangspunkt Borgmester Morten Slotved (K) peger på, at de korrigerede budget for social- og seniorområdet i indeværende år er 393 millioner kroner, og at udgangspunktet for 2021-forhandlingerne var 412 millioner kroner ved 1. behandling. Tilførslen på 6,63 millioner kroner til de udgiftspressede områder var indregnet i de 412 millioner kroner.

Mellem 1. behandling og endelig budgetaftale er budgettet således justeret med politisk forhandlede budgetreduktioner på ca. 4,7 millioner kroner, en reduktion af de udgiftspressede tilførsler på 1,5 millioner kroner, 4,6 millioner kroner i tekniske budgetreduktioner (DUT) og 1,7 millioner kroner i generelle besparelser, der kommer af, at der ingen fremskrivning sker, lønninger og indgåede kontrakter undtaget.

