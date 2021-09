Svend Erik Christiansen (S) har taget en skarp drejning i sin holdning til FORMAT-projektet i Kokkedal. Nu støtter han det sammen med sine partifæller i Fredensborg Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Krigen skal jo slutte: Dette FORMAT kan de leve med

Hørsholms socialdemokrater går fra nej til ja i strid om ny bymidte i Kokkedal

Hørsholm - 30. september 2021 kl. 15:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Han afviser, at der er tale om en kovending og siger, at han er blevet klogere.

Derfor er socialdemokraternes borgmesterkandidat i Hørsholm, Svend Erik Christiansen, nu renset for betænkeligheder og bakker op om de nuværende planer for FORMAT, den planlagte nye bymidte i Kokkedal.

- Krigen skal jo slutte, lyder det fra Svend Erik Christiansen med henvisning til modstanden fra Hørsholms handelsliv, lokalpolitikere og de omkringliggende bysamfund i Fredensborg.

Sammen med sin partifælle i Fredensborg Kommune, Per Frost Henriksen, slår Svend Erik Christiansen fast, at socialdemokrater både her og hisset bakker op om FORMAT-projektet i sin nuværende form med 8 mindre og 10 store såkaldte boksbutikker fra 1000m² og op.

De læner sig dermed op ad en beslutning i Fredensborg Erhvervsråd, som for nylig lagde modstanden mod FORMAT bag sig og nu støtter projektet.

Støtter blåstempling - Vi støtter Fredensborg Erhvervsråds blåstempling og ser frem til en erhvervsudsvikling, der styrker både Hørsholm og Fredensborg, hedder det i en fælles pressemeddelelse fra de to socialdemokrater. Og:

- Vi er glade for dialogen på tværs af kommunegrænsen og glade for at der er opbakning til, at Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) kan få plads til nybygget skole, gymnasium og international skole uden planmæssige forhindringer, og planerne med Format projektet kan køre videre," siger A-gruppeformand i Fredensborg Byråd, Per Frost Henriksen.

Det er ellers ikke så længe siden, at der lød helt andre toner fra partifællen længere sydpå.

S-gruppeformand i Fredensborg Byråd, Per Frost Henriksen, glæder sig over det socialdemokratiske håndslag hen over kommunegrænsen. Foto: Per Frost Henriksen

Blokade med lokalplan Svend Erik Christiansen var medforslagsstiller til et initiativretsforslag, der reelt skulle blokere for at FORMAT kan udvikle sig med NGG ind over kommunegrænsen i Hørsholm. Forslaget gik ud på at pille en lokalplan for området ud af listen over lokalplaner, der skal sættes i værk.

Svend Erik Christiansen udtalte den gang til Ugebladet:

- Fredensborg gør det modsatte af, hvad de har sagt de ville, og vi skal altså beskytte handelslivet i Hørsholm.

Det lyder som en 180 graders kovending i sagen, men det afviser Svend Erik Christiansen.

- Det nye er Fredensborg Erhvervsråds opbakning og at der nu er tale om 8 butikker ud over boksbutikkerne. Hvis Hørsholm ikke kan holde til det antal butikker, så står det skidt til, siger borgmesterkandidaten nu og henviser også til at der rent politisk intet er besluttet endnu.

- Vi ved jo ikke, om Fredensborg Kommune vil det, der foreligger. Men det er altså ok for os," understreger Svend Erik Christiansen.

Er blevet klogere - Min tidligere udtalelse bygger på uvidenhed. Og man kan jo blive klogere, forklarer han yderligere.

Hørsholm Kommunalbestyrelse behandlede initiativretsforslaget mandag. Initiativtagerne ændrede det selv til et forslag, som lød, at kommunen fastholder lokalplanens formål (erhverv og kontor, red.) og først vil kigge på det igen i januar og når der foreligger konkrete planer fra henholdsvis FORMAT og Fredensborg Kommune.

Det fik støtte af alle, bortset fra Liberal Alliances Jakob Nybo - og altså også af socialdemokraterne og Svend Erik Christiansen.

Socialdemokraterne på tværs af kommunegrænsen er desuden enige om, at de fortsat vil holde tæt kontakt i andre spørgsmål, der vedrører de to kommuner: Udviklingen af stationsområdet i Kokkedal og en evt. udvidelse af dagligvarehandelen i Rema 1000 og Føtex i Kokkedal.

- Ingen af delene er besluttet. Det vil vi tage stilling til til den tid, forklarer Svend Erik Christiansen om det tværkommunale socialdemokratiske håndslag.

