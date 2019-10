Venstre, Dansk Folkepart og Liberal Alliance valgte torsdag aften at forlade budgetforhandlingerne i Hørsholm Kommune. Fra Venstre og Dansk Folkeparti lyder det, at et ultimativt krav fra borgmester Morten Slotved (K) om at stemme for vedtagelsen af den nye lokalplan for PH Park var årsagen. Illustration: Duck Consult sammen med Rodam Arkitektur og Lars Krog Hansens Tegnestue

Krav om PH Park sender tre partier ud af budgetforhandlinger

Hørsholm - 11. oktober 2019 kl. 12:26 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Dansk Folkepart og Liberal Alliance valgte torsdag aften at forlade budgetforhandlingerne i Hørsholm Kommune.

Fra Venstre og Dansk Folkeparti lyder det, at et ultimativt krav fra borgmester Morten Slotved (K) om at stemme for vedtagelsen af den nye lokalplan for PH Park var årsagen.

- Under aftenens budgetforhandlinger om budget 2020 i Hørsholm Kommune blev det gjort klart for Venstre, at vores deltagelse i budgettet var betinget af en bestemt stemmeafgivelse til det forslag til lokalplan for PH Park, som har været behandlet på Miljø- og Planlægningsudvalget den 27. september og på Økonomiudvalget i dag den 10. oktober, skriver Anette Wiencken (V) og Anne Ehrenreich (V) i en pressemeddelelse til Frederiksborg Amts Avis.

Anne Ehrenreich oplyser endvidere, at Venstre ikke ønskede at stemme for lokalplan 170 vedrørende PH Park, da man i Venstre fortsat mener, at det planlagte byggeri burde være lavere. Anette Wiencken og Anne Ehrenreich blev derfor sendt uden for døren.

For Glen Madsen (DF) blev borgmesterens krav om at stemme for vedtagelsen af lokalplan 170 for PH Park for at fortsat være en del af budgetforhandlingerne ligeledes for meget.

- Der skal meget til at chokere mig, og i den politiske verden skal man være klar på lidt af hvert. Men jeg må sige, at borgmester Morten Slotveds forhandlingsmetoder her til aften har rystet mig. Da vi før sommer stemte om lokalplanen for PH Park skulle i høring, var vi en hel del i kommunal-bestyrelsen - også medlemmer af Konservative - der belyste mange opmærksomhedspunkter i lokalplanen, som vi gerne ville ændre. På daværende tidspunkt blev vi af borgmesteren beroliget med, at det eneste vi stemte om var, hvorvidt lokalplanen skulle i høring eller ej. Vi ville få masser af mulighed for at ændre lokalplanens indhold her i den sidste fase. Trods klare tilkendegivelser fra borgmesteren, så står det nu klart, at garantien om at »alt kunne ændres« alligevel ikke holdt vand. Man fristes til at sige »igen«, skriver Glen Madsen til Frederiksborg Amts Avis. Han forlod efterfølgende forhandlingerne.

Jakob Nybo (LA) forlod ligeledes budgetforhandlingerne torsdag aften.

Han fortæller, at det aktuelle budget lægger op til et fortsat kommunalt overforbrug, som han ikke kan støtte.

-Hørsholm Kommunes økonomi har længe været underet stort pres på grund af kommunalt overforbrug, og budgetforhandlingerne trak desværre i en retning, hvor dette overforbrug ville fortsætte. Overforbruget finansieres fortsat af at sælge ud af arvesølvet, som Hannebjerg- og sygehus-grunden, og inden for nær fremtid forventes igen en meget lav kassebeholdning på omkring kun 25 millioner kroner og dermed en truende risiko for at kommunen sættes under administration af social- og indenrigsminister Astrid Krag, hvormed kommunen mister sin selvbestemmelse og handlefrihed, lyder det fra Jakob Nybo, der altså ikke kunne forlige sig med kommunens udgiftsniveau.

Fra borgmester Morten Slotved, der stod i spidsen for budgetforhandlingerne, lyder det, at PH Park ikke kunne adskilles fra budgettet.

Resultatet ville blive, at man skulle lave to budgetter, og det ville borgmesteren ikke være med til.

- Ja, der har været en stor dialog omkring, hvorvidt man skal pille PH Park ud af budgettet. PH Park er en forudsætning for, at budgettet og likviditeten hænger sammen. Min forudsætning var, at jeg ikke ville lave to budgetter, hvor PH Park kun var med i det ene. Mit krav var, at man skulle stemme for PH Park, således at vi kun behøvede at lave et budget, hvor PH Park indgår, forklarer borgmesteren om det ultimative krav om at vedtage lokalplan 170 for det kommende PH Park.