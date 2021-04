Se billedserie Der er lige nu lange ventelister til at få foretaget røntgenscanninger for brystkræft i Region Hovedstaden. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kræftpatienter bliver mødt af lange ventelister: »Jeg gik i baglås«

Der er lige nu lange ventelister til at få foretaget røntgenscanninger for brystkræft i Region Hovedstaden. Da 64-årige Nina Bjørnstrup Christensen, der er tidligere kræftpatient, opdagede en knude i venstre side af brystet, blev hun bedt om at vente i en måned på at komme til scanning. Det strider mod den lovfæstede behandlingsgaranti.

Hørsholm - 03. april 2021 kl. 07:16 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Region Hovedstaden døjer lige nu med lange ventelister for mulige kræftpatienter, der skal have foretaget en mammografi - en røntgenscanning, som kan afsløre brystkræft.

I starten af marts opdagede 64-årige Nina Bjørnstrup Christensen en knude i venstre side af brystet. Hun er tidligere kræftpatient og var i årene fra 2015 til 2020 gennem et opslidende kræftforløb, hvor hun blandt andet fik fjernet en knude i vestre side af brystet. Da hun er tidligere kræftpatient, kom hun hurtigt gennem til undersøgelse på Hillerød Hospital, hvor hun fik en henvisning en mammografi på Herlev Sygehus.

- Jeg fik at vide, at jeg ville blive indkaldt inden for to uger. Jeg gik hjem og sundede mig, men da jeg tjekkede min e-boks, stod der samme dag, at jeg først havde fået en tid fire uger senere på Herlev Hospital. Det kunne jeg ikke forstå, fortæller Nina Bjørnstrup Christensen tydeligt påvirket.

Artiklen fortsætter under billedet... Da 64-årige Nina Bjørnstrup Christensen, der er tidligere kræftpatient, opdagede en knude i venstre side af brystet, blev hun bedt om at vente i en måned på at komme til scanning. Det strider mod den lovfæstede behandlingsgaranti. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Jeg synes godt nok, det er lang tid at vente. Min mand blev hidsig over, at jeg skulle vente så længe, så han ringede op til onkologerne for at høre, hvad i alverden de havde gang i, og om ikke der var noget, der hed behandlingsgaranti, siger hun.

Omfattet af behandlingsgaranti Ifølge loven er der fastsat særlige regler for maksimale ventetider for hospitalsbehandling af kræftsygdomme. Reglerne gælder for både undersøgelser, behandling og efterbehandling.

Som tidligere kræftpatient er Nina Bjørnstrup Christensen omfattet af behandlingsgarantien.

Det oplyser Niels Kroman, der er cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi.

- En kvinde, som har været behandlet for brystkræft tidligere og som får en ny knude i brystet, hører under behandlingsgarantien. Fra henvisningen bliver sendt, må der ikke gå mere end 14 dage, før hun får lavet en mammografi, siger han.

Efter Nina Bjørnstrup Christensen blev bedt om at vente i en måned på at få foretaget sin mammografi, kontaktede hun en læge, som tidligere havde undersøgt hende på Hillerød Hospital.

Her blev hun oplyst om, at der er massive udfordringer på området, og at mange kvinder lige nu venter i samme situation.

- Jeg gik fuldstændig i baglås, fortæller Nina Bjørnstrup Christensen.

Kom med på et afbud I omkring en uge nåede Nina Bjørnstrup Christensen at føle sig magtesløs, før hun pludselig blev ringet op og tilbudt en ny tid grundet et afbud. Den efterfølgende røntgenscanning viste, at hun ikke havde noget at bekymre sig om. Nina Bjørnstrup Christensen slap med skrækken, men hun er alligevel bekymret over de lange ventelister for mammografier.

- Der var heldigvis ikke noget, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for og lettet over, men jeg frygter lidt, at jeg kun kom på den akutte afbudsliste, fordi vi råbte op, siger hun og fortsætter:

- Er jeg den første, der har brokket sig? Jeg er bange for, at syge mennesker resignerer og accepterer, at det bare er sådan, det er. Jeg gik selv i baglås og blev ked af det, men jeg har heldigvis en mand, der råbte op for mig. Det er jo ikke alle, der har støtte i processen, og jeg er bange for, at andre bare acceptere de lange ventetider, siger hun.

Hospital beklager Frederiksborg Amts Avis har taget kontakt til Herlev og Gentofte Hospital, hvor hospitalsdirektør Anne Jastrup Okkels fortæller, at man lige nu ikke er i stand til at overholde den lovfæstede behandlingsgaranti, men at man arbejder på højtryk for at løse situationen.

- Jeg beklager, at vi lige nu desværre overskrider behandlingsgarantien med op til 14 dage på området. Det er vi kede af, og det er bestemt ikke optimalt for de kvinder, som er urolige og står i en usikker situation, skriver hun i en mail, som fortsætter:

- Vi har fuld fokus på at løse problemet: vi tager alt det ekstraarbejde ind, som vi kan. Vi sender patienterne videre til de to private hospitaler, som vi har en regional aftale med - og så er vi ved yderligere at få en aftale i stand med en privatklinik, som kan hjælpe os. Desuden undersøger vi, om der er andre offentlige hospitaler i landet, som kan hjælpe os, lyder det fra direktør Anne Jastrup Okkels.

Laver jobopslag i Sverige Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, fortæller, at man er bekendt med problemet.

- Der er stort fokus på det lige nu, og vi har det på dagsordenen til hvert sundhedsudvalgsmøde i regionen. De seneste tal viser, at vi er på vej op, men der er stadig store kapacitetsudfordringer i forhold til radiologi, siger han. Radiologi dækker her over det medicinske speciale, som tidligere blev kaldt »Røntgen«.

- De seneste tal jeg har, er fra den 21. februar, og der ligger vi omkring en overholdelsesprocent på 80 procent. Overholdelsesprocenten har tidligere været nede omkring 60 procent, og vi har også været oppe og nærme os 100 procent. I kraftpakkeforløbene skal vi selvfølgelig gerne have en overholdelsesprocent på omkring 100 procent, men det når man aldrig helt. De 100 procent er et illusorisk tal, da det noteres, hvis en patient ikke selv kan - eller vil - overholde aftalen, men det fremstår stadig, som om hospitalet ikke har overholdt behandlingsgarantien. Derfor skal tallet selvfølgelig ikke ligge omkring 80 procent, men det betyder, at man i otte ud af 10 tilfælde får behandling til tiden, siger han.

Han fortæller samtidig, at man har igangsat flere tiltag, der skal løse udfordringerne med lange ventelister.

Artiklen fortsætter under billedet... Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, fortæller, at man er bekendt med problemstillingen og arbejder på at nedbringe de lange ventelister. Arkivfoto

- Vi har igangsat en række initiativer, så vi kan overholde behandlingsgarantien, for det skal vi naturligvis. Der er desværre ventetid i radiologien lige nu. Vi prøver at lave overarbejdstids-aftaler på området, da det er her flaskehalsen er, og fordi radiologer er en mangelvare i det danske sundhedsvæsen. Vi prøver samtidig at sende så mange patienter videre til private klinikker som muligt. Problemet er, at de private klinikker er fuldt ud bookede, fortæller han.

Som et sidste tiltag forsøger Region Hovedstaden lige nu at få kontakt til svenske læger, som man håber at kunne lokke over sundet.

- Vi har slået stillinger op i Sverige, så vi kan prøve at trække radiologer over Øresund, siger Christoffer Buster Reinhardt (K).

Hos tidligere kræftpatient Nina Bjørnstrup Christensen vækker det glæde, at der bliver gjort noget på området, men hun understreger, at man ikke må glemme kræftpatienterne, fordi vi står i en sundhedskrise.

- Jeg håber, at politikerne vil huske, at der er andre sygdomme end corona. Mennesker mister stadig livet, og det bliver man nødt til at huske. Der bliver nødt til at være balance i tingene, siger hun og opfordrer til, at man finder en løsning.

