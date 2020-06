Se billedserie Janne Rømsing fra Kræftens Bekæmpelse Hørsholm kritiserer Hørsholm Kommune for at forsinke sundhedsmæssige tiltag midt i en sundhedskrise. Pressefoto Foto: © Claus Boesen/ Media Press

Kræftens bekæmpelse til kommunen: Få gang i det rygestop

Hørsholm - 10. juni 2020 kl. 15:43 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter Hørsholm Kommune har besluttet at udskyde det kommunale rygestop på grund af corona, har Kræftens Bekæmpelse Hørsholm meldt sig med kritik.

Organisationen kritiserer Hørsholm Kommune for at forsinke et vigtigt sundhedsmæssigt tiltag midt i en sundhedskrise.

- Vi har netop gennemlevet nogle måneder hvor coronakrisen, den største sundhedskrise i nyere tider har vendt op og ned på alles - unge, midaldrende, ældres dagligdag. En af de foreløbige erfaringer tyder på, at borgere der i forvejen lider af en til flere sygdomme er mest udsatte, hvis de bliver smittet med coronavirus, der angriber luftvejene og derefter spreder sig til lungens celler, siger Janne Rømsing fra Kræftens Bekæmpelse Hørsholm, inden hun fortsætter:

- Rygning kan medføre utallige alvorlige sygdomme og Hørsholm Kommune opfordres derfor til at sætte de ansattes sundhed i første række og at indføre kommunalt rygestop så hurtigt som muligt, lyder det.

Corona udsætter røgfri arbejdstid I Hørsholm Kommune skulle der efter planen indføres røgfri arbejdstid gældende fra den 1. august 2020, men på grund af den aktuelle corona-krise har kommunalbestyrelsen mandag den 25. maj besluttet, at man udskyder rygeforbuddet til at gælde fra den 1. november i stedet.

Da Hørsholm Kommune besluttede at udsætte indførelsen af røgfri arbejdstid til 1. november 2020, skyldtes det flere forhold: Som en konsekvens af COVID-19, har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte rygestopkurser for medarbejderne, da fysisk fremmøde ikke har været muligt for hverken medarbejdere eller kommunens rygestopkonsulenter.

Derudover har kommunen en forventning om, at rygestopkonsulenterne i den første tid efter genåbningen skal prioritere deres ressourcer på kommunens udsatte borgere. På den baggrund planlægges der nye rygestopforløb efter sommerferien forud for indførelse af røgfri arbejdstid.

Da Hørsholm Kommune i første omgang besluttede at indføre et rygeforbud i arbejdstiden skabte det glæde hos Kræftens Bekæmpelse.

- Det var glædeligt, da Hørsholm Kommune, som partner i Røgfri Fremtid, der har en vision om et røgfrit Danmark i 2030, besluttede at indføre røgfri arbejdstid fra den 1. august 2020. Kommunen viste dermed, at den som arbejdsgiver sætter medarbejderes sundhed og velvære højt velvidende, at det er et indgribende tiltag. Og kommunens ansatte, hvoraf mange arbejder i vuggestuer, børnehaver og skoler, vil fremover kunne agere gode rollemodeller for alle vore børn og unge, siger Janne Rømsing fra Kræftens Bekæmpelse Hørsholm, der nu er skuffet over udsættelsen.

Indføres hurtigst muligt Ifølge Svend Erik Christiansen (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune, er det ikke med kommunens gode vilje, at den røgfrie arbejdstid er blevet udskudt.

Han er faktisk enig med Janne Rømsing, når hun siger, at rygestoppet skal indføres hurtigst muligt.

- Vi har kun udskudt indførslen af røgfri arbejdstid for at gøre tingene ordentligt, så det bliver faktisk gjort så hurtigt som muligt, lyder det fra formanden, inden han fortsætter:

- Det drejer sig om et par hundrede medarbejdere, og vi kan bedst implementere røgfri arbejdstid ordentligt ved at udsætte indførslen. I øvrigt vil jeg gerne tilføje, at vi var på forkant og var en af de første kommuner i landet, der forbød skolebørnene at ryge, og derfor vil jeg egentlig sige, at vi er fremme i skoene i forhold til rygning, lyder det fra Svend Erik Christiansen.

Da kommunalbestyrelsen besluttede at udsætte røgfri arbejdstid fremgik det af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet, at mange medarbejdere har fået ændret deres arbejdssituation markant, siden de i marts blev orienteret om, at Hørsholm kommune ville indføre røgfri arbejdstid fra den 1. august 2020.

Mange af kommunens medarbejdere har været under et anderledes og øget arbejdspres udløst af COVID-19, og det blev ligeledes lagt til grund for forslaget om at udskyde den røgfrie arbejdstid.