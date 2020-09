Skovbegravelse ApS driver den eneste private skovbegravelsesplads i landet på Stensballegaard ved Horsens og vil nu også gerne etablere en i Hørsholm. Foto: Skovbegravelse ApS

Kovending i byråd: Nu vil de gerne have en skovbegravelsesplads

Med mindst muligt flertal bestemte kommunalbestyrelsen, at der alligevel skal arbejdes videre med en privatdrevet skovbegravelsesplads i Hørsholm

Hørsholm - 29. september 2020 kl. 19:45 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Venstre vendte om på en tallerken i forhold til holdningen i Miljø- og planlægnigsudvalget (MPU). Løsgænger Annette Wiencken foretog samme bevægelse i forhold til sin afvisning i Økonomiudvalget (ØU) - og afstemningens 'dark horse', de tre socialdemokrater, endte med at stemme den hjem med mindst muligt flertal:

Sådan blev det muligt, at Hørsholm Kommune alligevel skal arbejde videre med en ansøgning fra PA-Ejendomme A/S (ejer af Hørsholm Golf) om at etablere en privat skovbegravelsesplads i fredskov på Hørsholm Golfs areal.

Uventet drejning Sagen tog dermed en ganske uventet drejning i forhold til behandlingen i henholdsvis MPU og ØU. Her blev forslaget afvist med den begrundelse, at der intet kendt behov er. Og i ØU's normalt ni personer store forsamling kunne kun LA's Jakob Nybo og DF's Glen Madsen se det fine i projektet.

Og da socialkdemokraterne ikke har plads i MPU, og gruppeformand Niels Lundshøj var fraværende til ØU på grund af mistanke om corona, kunne ingen vide, hvordan socialdemokraterne ville stemme. Det blev så et ja.

Uklart på MPU Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt lagde ud med at støtte skovbegravelsespladsen som en mulighed for frit valg, hvilket fik partifællen Anne Ehrenreich til at rette ind i forhold til partilinjen. Hun forklarede sit og Fritz Reuthers holdningsskift med, at det på MPU-mødet var uklart, hvorfor der intet behov skulle være for en skobegravelsesplads.

"Men nu er vi blevet oplyst om, at firmaet bag (Skovbegravelse ApS, red.) oplyser, at der er et behov," lød det fra Anne Ehrenreich.

Tippede over Løsgænger Annette Wiencken lavede også sit nej i ØU om til et ja i kommunalbestyrelsen.

"Jeg er tippet over til et ja, fordi det giver god mening med den valgfrihed dette giver," sagde Annette Wiencken.

Vil ikke hænge på den MPU-formand Jan H.Klit (K) holdt fast i, at der ikke er et kendt behov, og partifællen, borgester Morten Slotved, var med henvisning til, at sådan en privat begravelsesplads i sidste ende er kommunens ansvar, bekymret for, at kommunen kommer til at hænge på endnu en begravelsesplads, hvis investor skulle gå konkurs.

Desuden ville han ikke være med til at pålægge kommunens administration en sådan opgave.

Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) havde en lignende bekymring.

"Vi skal ikke pålægge borgerne eventualforpligtelser," mente Klitgaard.

Det er PA-Ejendomme A/S, der i samarbejde med Skovbegravelse ApS vil drive en privat begravelsesplads i Hørsholm.

På den hidtil eneste private skovbegravelsesplads på Stensballegaard ved Horsens er der nedsat 70 urner og 200 har reserveret pladser.