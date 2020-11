Se billedserie Susanne Mariegaard er tidligere sygeplejerske og nu på andet år indehaver af Anti Age Klinikken i Hørsholm, som flytter i nye lokaler. PR-foto

Kosmetisk klinik flytter - også på fordomme

Sygeplejerske og indehaver Susanne Mariegaard rykker i egne lokaler med Anti Age Klinikken

Hørsholm - 30. november 2020 kl. 04:58 Kontakt redaktionen

I halvandet år har Susanne Mariegaard, sygeplejerske og indehaver af Anti Age Klinikken, delt adresse med Clever Skincare på Usserød Kongevej, men fra 1. december flytter hun ind i egne nye lokaler på Gl. Hovedgade 10E i Hørsholm.

Her vil hun fortsætte med at hjælpe kunderne til en bedre og yngre udgave af sig selv. Og det gør ud fra et inderligt ønske om at formidle, at kosmetiske behandlinger handler om meget mere end at se godt ud.

"Hvis man bliver ked af det, hver gang man kigger sig i spejlet, fordi man ser træt eller vred ud, så kan det være svært at møde omverden med et positivt sind," fortæller Susanne Mariegaard.

"Mine kunder kommer ikke som en pludselig indskydelse. Det kan for nogle kræve flere års overvejelser. For en stor del handler det om at være irriteret over de synlige tegn på tidens tand," siger den lokale klinikejer i en pressemeddelelse.

Skal ikke lave udseende om De mest hyppige behandlinger i Anti Age Klinikken er korrektioner af nedadgående mundvige, dybe furer i panden eller øreflipper som vender underligt, når man bærer øreringe. Nogle har problemer som appelsinhud, dobbelthage og løs hud, imens andre døjer med gener som rødme fra Rosacea eller acne.

"For de fleste handler kosmetiske behandlinger ikke om at få lavet om på udseendet men få korrigeret og forbedret, så man føler sig bedre tilpas og måske endda opnår et bedre selvværd", understreger Susanne Mariegaard.

Indehaver og sygeplejerske Susanne Mariegaard udfører kosmetiske behandlinger i Anti Age Klinikken for at hjælpe kunderne med at blive en bedre og yngre udgave af sig selv. PR-foto

Naturligt og æstetisk Størstedelen af hendes kunder er ikke overraskende kvinder. De fleste er omkring 30 år, hvor de oplever de første større forandringer i udseendet, og de ældste kunder er i firserne. Hun oplever også en stigning i antallet af unge piger i tyveårsalderen, der kommer med ønske om at få lavet større læber, synlige kindben eller tydelige kæbelinjer.

"Jeg vil gerne hjælpe med at skabe naturlige og æstetiske resultater. For år tilbage behandlede man de synlige rynker, men ofte blev resultatet ikke særlig fint. I dag har vi en meget større viden og arbejder ud fra et princip at ophæve tyngdeloven. Min mission er at understøtte, korrigerer og forbedre kundernes udseende, så de fremstår som den bedste udgave af sig selv", forklarer Susanne Mariegaard og tilføjer, at omkring 60 procent af kvinderne ikke har fortalt til deres partner, at de har fået lavet en kosmetisk behandling.

Tilknyttet læge Behandlingerne i Anti Age Klinikken tæller også injektionsbehandlinger, lysterapi samt hudforbedrende behandlinger. Speciallæge i plastikkirurgi Flemming Lauridsen er tilknyttet som lægefaglig ansvarlig i klinikken. Han er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udføre alle kosmetiske operationer som kemisk peeling, botox, fillers, laser samt mikrosklerosering og lipolyse, der er fedtopløsende injektioner.

"Det er vigtigt for os, at vi er stolte over vores arbejde og kan stå ved, dét vi laver. Den største succes for mig er, når min kunder får komplimenter fra deres omgivelser. Det gør mig også glad, når mine kunder er glade igen, når de kigger sig i spejlet," slutter Susanne Mariegaard.

Flytningen af klinikken til Hovedgade 10E bliver uden en åbningsreception på grund af covid-19 og forsamlingsforbud. I stedet for sætter hun på de sociale medier advents- og nytårsgaver på højkant for at fejre flytningen. mt

