Kort før lukketid: Lokalplan skal ikke beskatte borgerne

Det er uhensigtsmæssigt, siger MPU-formand, og vil sikre, at lokalplanen ikke udløser voldsom beskatning for berørte borgere

Hørsholm - 18. november 2020

Der er et par dage til, at den forlængede høringsfrist til lokalplan 176 for dele af det nordlige Rungsted udløber.

Allerede nu tyder meget på, at den omstridte lokalplan i sin endelige udgave viger uden om de reguleringer af grundstørrelser og aflysning af servitutter, som mange Rungstedborgere har kritiseret.

Det siger Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), til Ugebladet.

Vidste det ikke "Jeg har sagt det på borgermødet 22. oktober, jeg har skrevet det i flere debatindlæg og gentager det gerne: Er der uhensigtsmæssigheder i lokalplanen, så skal den ændres," siger Klit.

De skattemæssige konsekvenser af lokalplanforslaget er en af de uhensigtsmæssigheder. der skal rettes op på.

"Det var bestemt ikke hverken min eller Konservatives hensigt, at borgerne skal beskattes af den lokalplan. Jeg vidste det ikke og har ærligt talt ikke skænket det en tanke. Det er jo det, en høringsfasen skal bruges til. At fjerne uhensigtsmæssigheder," tilføjer udvalgsformanden.

Tror på bred aftale Betyder det, at I bevarer grundstørrelserne og servitutter som de er?

"Det kan jeg ikke sige, men jeg tror, at vi når en bred politisk aftale om lokalplanen."

Én ting er den politiske opbakning. Noget andet er borgernes opbakning. Vil lokalplanen også tilfredsstille kritikerne?

"Nok ikke alle. Det kan ikke lade sig gøre. Og man skal huske på, at der også er andre end kritikerne. Jeg har læst en masse høringssvar, og der er næsten lige så mange, som er bekymrede over Rungsted mulighed for udvikling."

Vil du gå til forhandlingerne om lokalplanen med en holdning om at bevare grundstørrelserne?

"Ja, og jeg er også parat til at se på arealoverførsler. Det er så også med en bevidsthed om, at så bliver det rigtig svært at udvikle i Rungsted."

