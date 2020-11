Koppel stiller op til ekstra-ekstra-koncert i kirken

De to første julekoncerter 13. december er udsolgt

Corona-restriktionerne er en stor udfordring for kunstnere og de arrangerende foreninger. Således også for soul- og jazzsangerinden Marie Carmen Koppel, hendes musikere og den frivillige forening Kulturforsyningen, der siden 2010 har præsenteret hendes julekoncerter i Hørsholm Kirke.

Går på igen kl. 20

"Der er godt nyt til de mange, der er gået forgæves efter billetter til koncerten de sidste par uger, for det er i hast blevet besluttet, at der bliver en ekstra-ekstra-koncert om aftenen kl. 20," fortæller formand for Kulturforsyningen Jerry Ritz i en pressemeddelelse.