Da Thorkild Gruelund (K) som det længstsiddende kommunalbestyrelsesmedlem for nylig hængte borgmesterkæden om halsen på genvalgte Morten Slotved (K) var der lutter smil. I går luftede de to dog uenighederne. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Konservative langede ud efter hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative langede ud efter hinanden

Hørsholm - 20. december 2017 kl. 06:17 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var den konservative nestor Thorkild Gruelund over for partifælle og borgmester Morten Slotved på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften, da sagen om Hannebjerg-grunden skulle afgøres. For mens syv Konservative medlemmer fulgte partilinjen, brød Thorkild Gruelund, det ottende medlem i den konservative gruppe, med linjen og stemte imod lokalplanen.

- I de syv år, vi har haft denne her grund til salg, har vi ikke indkaldt til et borgermøde, og det er jeg ked af. I Hørsholm skal vi føre dialog efter maksimumstandarder, og enhver tvivl skal komme dem, det går ud over, til gode. Derfor ville jeg gerne have sagen op i den nye kommunalbestyrelse, så vi kunne tage dialogen med borgerne, forklarer Thorkild Gruelund og tilføjer:

- Engang imellem skal man også vise borgerne, at man ikke bare er en nikkedukke.

På kommunalbestyrelsesmødet talte Thorkild Gruelund også varmt for mere dialog.

- Jeg vil hellere tage hensyn til en hel del borgere end en enkelt developer. Vi skal udsætte det og have en rigtig god dialog om planerne, sagde Thorkild Gruelund, som dog fik sendt flere stikpiller i sin retning fra borgmesteren.

- Du siger, vi ikke har været i dialog. Det er tredje gang, vi har gang i et salg af denne her grund, så jeg synes, det er en tynd bemærkning, Thorkild, sagde Morten Slotved og fortsatte:

- Du er jo næstformand i Miljø- og Planlægningsudvalget, så jeg stoler på, at vi har vores ældste medlem i kommunalbestyrelsen til at holde øje med sagen, for det er jo jer i udvalget, der har tilrettelagt sagen og dig selv, der har holdt den i ørerne.

Dagen derpå er Morten Slotved da hellere ikke videre begejstret over, at Thorkild Gruelund rakte armen i vejret sammen med de øvrige modstandere af projektet.

- Jeg er ked af, at Thorkild stemte imod. Jeg synes ikke, han har nogle ordentlige argumenter, så jeg er selvfølgelig skuffet, siger borgmesteren, der dog afviser enhver snak om krise i den konservative gruppe.

- Hvis man ser på, hvordan vi har stemt de sidste fire år, så har vi været gode til at holde sammen, så jeg er overbevist om, at vi fortsætter det gode samarbejde. Thorkild og jeg kender hinanden og har stor respekt for hinanden, så vi ved også, hvordan vi kommer videre.

Heller ikke Thorkild Gruelund aner ufred.

- Nej, nej, der er ingen ufred. Jeg angriber aldrig en konservativ kollega, og jeg har kun gode ting at sige om Morten. Han er en god borgmester, siger Thorkild Gruelund.