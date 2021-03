Det Konservative Folkeparti i Hørsholm med borgmester Morten Slotved i spidsen præsenterer nu deres foreløbige 17 kandidater. Her på valgdagen i 2017. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Konservative klar: Her er de 17 kandidater

Otte velkendte navne, otte nye og en formand stiller op til kommunalvalget i Hørsholm tirsdag den 16. november

Hørsholm - 18. marts 2021 kl. 11:28 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Konservative i Hørsholm er godt i gang med at kridte banen op til kommunalvalget den 16. november - og nu offentliggør partiet en foreløbig kandidatliste med 17 personer.

"Foreløbig fordi kandidatudvalget stadig er i dialog med flere mulige kandidater, og den endelige liste kan indeholde yderligere navne, dog max 23," oplyser Maj Allin Thorup, konservativ kampagneleder, i en pressemeddelelse.

Allerede i oktober var der stor opbakning i vælgerforeningen til genvalg af Morten Slotved som partiets spids- og borgmesterkandidat.

Kandidatlisten Her er de efterfølgende 16 kandidater - nævnt her i vilkårlig rækkefølge:

• Maj Allin Thorup (medlem af kommunalbestyrelsen)

• Bent Fabricius (medlem af kommunalbestyrelsen)

• Charlotte Kirchheiner Hansen (medlem af kommunalbestyrelsen)

• Jan Heuring Klit (medlem af kommunalbestyrelsen)

• Annette Wiencken (medlem af kommunalbestyrelsen)

• Esben Dyekjær (tidligere medlem af kommunalbestyrelsen)

• Eva Bryld

• John M. Jensen

• Ole Wessung

• Otto B. Christiansen (tidligere medlem af kommunalbestyrelsen)

• Per Balser

• Peter Agger

• Renata Frolova

• Steffen Brygger Lund

• Thomas Tygesen

• Tomas Dyrbye Ikke overraskende kalder Konservative det for et stærkt kandidathold, der til november skal kæmpe om de 19 pladser i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

"I vælgerforeningen er vi stolte af at kunne præsentere en foreløbig liste med hele 17 kandidater, som er klar til at tage medansvar og stille deres engagement og arbejdskraft til rådighed for et endnu bedre Hørsholm," oplyser Tomas Dyrbye, formand for bestyrelse og kandidatudvalget.

Bud på alle formandsposter Han mener, at den store interesse for at stille op for Konservative er tegn på bred opbakning til partiets linje med tryghed og ansvar, det brede samarbejde og fremtidssikrede løsninger, som borgmester Morten Slotved og den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen står for.

Morten Slotved ser også med stor tilfredshed på kandidatlisten og mener, at "vi har stærke bud på samtlige poster i de politiske fagudvalg".

"Holdet har et stort engagement, og trods covid-19 og digitale møder, er vi allerede godt i gang med det indledende kampagnearbejde. Jeg er meget taknemmelig for, at så mange dygtige konservative ønsker at være med at videreudvikle vores fælles Hørsholm," udtaler Slotved videre i pressemeddelelsen.

Opstilling må vente Grundet coronarestriktioner har det ikke været muligt at afholde en opstillende generalforsamling i den konservative vælgerforening. Den viste kandidatliste udgør derfor kandidatudvalget og bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen, som afholdes så snart sundhedsmyndighedernes retningslinjer tillader det.

