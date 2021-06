Borgmester Morten Slotved vil, hvis kommunalvalget bestemmer det, ikke tøve med at aflevere borgmesterkæden til Ann Lindhardt for at sikre en borgerlig borgmester i Hørsholm. Arkivfoto: Moren Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Konservative: Borgmesteren skal da være borgerlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative: Borgmesteren skal da være borgerlig

Skulle det ikke række for siddende Morten Slotved efter valget, udelukker han ikke at pege på Venstres kandidat

Hørsholm - 23. juni 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Hvis jeg ikke kan selv, så peger vi på en borgerlig som borgmester. Vi har ikke noget alternativ."

Med denne klare udmelding på den lokale konservative partiforenings generalforsamling torsdag aften på Restaurant Skovhus, udelukker den siddende borgmester at lave samme 'nummer' som Venstre efter det seneste valg, hvor i et sidste øjebliks forsøg på at vælte Slotved gik til Socialdemokratiets daværende gruppeformand, Niels Lundhøj, for at hjælpe ham ind på borgmesterkontoret.

Venstre havde med hiv og sving sikret sig sit femte mandat (Fritz Reuther i stedet for Bent Fabricius (K), red). Med dem, plus Dansk Folkepartis og Liberal Alliances tilsammen to, skulle Lundshøj med sine tre mandater nappe borgmesterkæden fra Morten Slotved.

Udelukker S og DF Venstre gik til Lundshøj efter på valgnatten at have forsøgt at aftale med Konservative, at Venstre ville pege på Slotved, mod at deres egen daværende borgmesterkandidat Annette Wiencken (nu kommunalbestyrelsesmedlem og kandidat for Konservative, red.) blev viceborgmester på bekostning af radikale Henrik Klitgaard.

Nej tak fra Lundshøj Lundshøj sagde nej tak til tilbuddet med den begrundelse, at han ville stå ved den konstitueringsaftale, han havde underskrevet, som sikrede, at Slotved kunne fortsætte som borgmester med støtte fra tre socialdemokrater og det dengang ene radikale mandat.

Slotved kan derfor - hvis valgresultatet meget overraskende skulle lande på den måde - 'risikere' at skulle pege på sin rival Ann Lindhardt, Venstres borgmesterkandidat.

"Og hvorfor så ikke på Dansk Folkepart, vil nogen spørge? Det er fordi jeg ikke anser Dansk Folkeparti for borgerlig," svarede Slotved selv på spørgsmålet.