Det blev fejret af blandt andre udvalgsformand Thorkild Gruelund (K) og prinsesse Benedikte, da Breelteparken for to år siden fyldte 40. I dag er der også fejring, når den mangeårige lokalpolitiker Thorkild Gruelund fylder 70. Foto: Allan Nørregaard

Konservativ nestor fylder rundt

I dag fylder Thorkild Gruelund (K) 70 år. I over 50 år har han været konservativ, i over 40 år har han stået bag baren på sit eget værtshus Hubertus, og i knap 25 år har han haft en plads i kommunalbestyrelsen.

- Jeg er bidt af en politisk bacille. Alle borgere burde prøve mindst en periode at sidde i kommunalbestyrelsen. Det er meget givende at medvirke til at forme den kommune, man selv er en del af, siger Thorkild Gruelund, der også har et klart mål for den kommende valgperiode.