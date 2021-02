Kommunen vil undersøge din sundhed: Hvordan du har det?

"Undersøgelsen giver et meget vigtigt indblik i Hørsholm-borgernes sundhed, sygdom og trivsel. Den viden klæder os på til at planlægge vores forebyggende indsatser rigtigt. I den sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at jo flere der svarer på spørgeskemaet, jo bedre forudsætninger har vi for at prioritere vores fælles ressourcer rigtigt, til gavn for borgerne i Hørsholm Kommune. I lyset af Corona-pandemien er det særligt vigtigt, at vi får et aktuelt overblik over vores sundhed i Hørsholm Kommune", siger borgmester Morten Slotved.