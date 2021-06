Se billedserie Det er her på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej, at Novafos muligvis vil opføre et stort renseanlæg, der skal erstatte flere gamle renseanlæg i Allerød, Rudersdal, Furesø og Hørsholm Kommune. Foto: Allan Nørregaard. Foto: ALLAN NORREGAARD

Kommunen vil involvere borgere, men møder skepsis: »Er det spil for galleriet?«

En ny referencegruppe skal inddrage borgere og interessenter i processen omkring et kommende muligt renseanlæg i Hørsholm, men flere naboer til projektet frygter, at inddragelsen er spil for galleriet.

Hørsholm - 23. juni 2021 kl. 07:33 Af Sophus Zarrs Soelberg

Politikerne i Hørsholm skal i 2023 tage stilling til placeringen af et fælleskommunalt renseanlæg i samarbejde med vand- og spildevandsselskabet Novafos. I den forbindelse har Novafos peget på et område vest for Helsingør-motorvejen, nærmere bestemt på hjørnet mellem Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm Kommune, men placeringen har fået flere naboer op af stolen. Allerede nu har projektet modtaget kritik, og naboerne i området har etableret »Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg«, hvorigennem de har rettet skarp kritik mod både Novafos og Hørsholm Kommune.

Er det spin? Som reaktion på kritikken har Hørsholm Kommune etableret en referencegruppe, hvor interesserede borgere, Grønt Råd, Dansk Naturfredningsforening og den førnævnte borgergruppe er blevet inviteret til at deltage, så også de kan blive hørt i projektet.

Invitationen bliver dog mødt med skepsis fra Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg.

- Vi synes, det er interessant, men vi er i tvivl om, hvilken rolle vi får. Skal vi bare være der, så man kan sige, at vi er blevet inddraget, eller får vi noget at skulle have sagt? Hvordan skal vi tænke det her? Er det spin? Vi håber det ikke, men det nytter ikke noget, hvis de ikke lytter til os, siger Dorte Holst, der ved et møde i sidste uge blev udpeget som talsperson for Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg. Hun fortsætter:

- Vi er skeptiske, og vores skepsis vokser kun, når vi ser på indbydelsen til referencegruppen fra kommunen. Eksempelvis skrives der flere umiddelbart faktuelle oplysninger i indbydelsen, som egentlig ikke er faktuelle. Man postulerer eksempelvis, at det eksisterende renseanlæg i Usserød er nedslidt, men af Novafos' eget materiale fremgår det, at anlægget løbende er blevet opdateret, siger hun og tilføjer: (Artiklen fortsætter under billedet)

Dorte Holst og Asger Myken bor begge i Bakkehusenene, og de er bekymrede over udsigten til et nyt rensningsanlæg. Her står de sammen med Preben Carøe, der bor på Ringvej. Han er - udover at være formand for Venstre Hørsholm -også bekymret over planerne om et muligt renseanlæg på Agiltevej. Foto: Allan Nørregaard

- Der findes ikke noget sted i hverken Novafos materiale eller spildevandsplanen, hvor det står, at anlægget skulle være nedslidt. Vi har gennemgået det hele. Der er en fortælling om, at det, vi har, er gammelt, og at vi derfor har brug for noget nyt. Der er ingen steder i deres egne dokumenter, hvor det står - tværtimod står der, at anlægget kan dække behovet frem til 2070, fortæller hun og bemærker, at det er svært ikke at være skeptisk, når der er uoverensstemmelser mellem kommunens og Novafos' fremlagte oplysninger.

- Det tyder på, at kommunens folk ikke ved, hvad der står i rapporterne, og det er bekymrende. Projektet må nødvendigvis bygge på faglighed og fakta, og det bærer indbydelsen bestemt ikke præg af, lyder det fra Dorte Holst, der bor i Bakkehusene i Hørsholm.

»Ingen skueproces« Fra Jan H. Klit (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune, lyder det nu, at borgerne ikke bliver inviteret blot for invitationens skyld.

- De eksakte rammer for referencegruppen er endnu ikke fastlagt, men det er ikke noget, der bare bliver en skueproces, lyder det fra udvalgsformanden, før han fortsætter:

- Når vi har en referencegruppe, er det naturligvis fordi, vi gerne vil inddrage borgerne mest muligt dér, hvor det giver mening. Man skal lige huske på, at der ikke er taget stilling til noget endnu, siger han og understreger, at de konservative også har en vis portion sund skepsis overfor projektet. (Artiklen fortsætter under billedet)

Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune, fortæller, at ikke engang konservative er sikre på, hvorvidt et rensningsanlæg skal placeres på Agiltevej. Arkivfoto

- I konservative er vi ligeså forbeholdende som andre, og der er en masse ting, som vi skal have be- eller afkræftet, før vi kan sige ja til noget. Vi bliver nødt til at forholde os til, at Novafos har lavet et stort stykke arbejde med at kortlægge en lang række forhold, og lige nu peger pilen altså på Hørsholm. Nu er det vores opgave som politikere at få kvalificeret det her. Betyder det, at alle muligheder er udtømte og vil vi overhovedet have et renseanlæg i Hørsholm? Det skal vi finde ud af nu. Der så mange perspektiver i det her, som vi stadig skal tage stilling til, fortæller Jan H. Klit til Frederiksborg Amts Avis.

»Usserød bliver forældet« Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg lægger i deres kritik af Novafos' planer vægt på, at renseanlægget i Usserød ifølge Novafos' egne undersøgelser fortsat har kapacitet til at rense spildevand frem til 2070, ligesom gruppen undrer sig over, hvorfor man ifølge kommunen ikke kan udbygge renseanlægget i Usserød, når Novafos egne undersøgelser har fremlagt flere scenarier, hvor man netop udbygger det eksisterende i stedet for at bygge nyt.

I en analyse udarbejdet af til Novafos af ingeniørvirksomheden EnviDan A/S fremlægges der således flere scenarier, hvor man udbygger den eksisterende rensningskapacitet.

Ifølge Novafos' direktør Carsten Nystrup vil det dog være risikabelt at udbygge det eksisterende renseanlæg, og beslutningen om at etablere et nyt renseanlæg er også et spørgsmål om de krav, som fremtiden vil stille til spildevandsbehandling.

- Man skal passe på med at hæfte sig ved isolerede problemstillinger. Hvis man samler alle de problemstillinger, som ligger til grund for, at de fire kommuner har sagt ja til at lave en ny infrastruktur til rensning af spildevand, så er det både et spørgsmål om kapacitet, men det er i den grad også et spørgsmål om at få indrettet anlæggene, så de modsvarer fremtidens - og visse eksisterende - krav til spildevandsrensning på en miljømæssig og energi-effektiv måde. Det gør de anlæg, som er bygget for 60 og 70 år siden ikke i samme grad, siger han og fortsætter:

Carsten Nystrup er direktør for Novafos. Arkivfoto

- Det er rigtigt, at der undervejs i de analyser, som ligger til grund for kommunernes beslutninger, har været fremlagt scenarier, hvor man kunne udbygge Usserød Renseanlæg. Problemet er, at man i så fald skal udbygge et renseanlæg, mens det samtidig skal opretholde sin daglige drift, forklarer direktøren, der mener, at det er en risikabel manøvre.

- Hvis man kigger på et luftfoto af Usserød Renseanlæg, så er der ikke mange kvadratcentimeter overskydende plads til at gennemføre en udbygning, idet der ligger en del anlæg under jorden, og anlægget skal jo stadig køre. Det er ikke en nem øvelse for at sige det mildt. Der er stor risiko for, at der kan gå noget graverende galt, og så ender man i en situation, hvor man akut skal finde alternativ rensning af spildevand i et omfang svarende til omkring 40.000 personer. Det er mere risikabelt, end vi som forsyningsvirksomhed vil være med til, lyder det afslutningsvist fra direktør Carsten Nystrup.

