Som led i en ny forsøgsordning vil forældre fremover kunne få støtte, hvis de passer børn selv. Det vækker glæde hos Maj Allin Thorup (K), der er medlem af Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil give økonomisk støtte til forældre, som passer egne børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen vil give økonomisk støtte til forældre, som passer egne børn

Hørsholm - 20. december 2019 kl. 07:37 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 7000 kroner. Det er beløbet, som en familie fremover vil kunne modtage hver måned, hvis småbørnene passes hjemme i stedet for at blive sendt i institution.

Til mandagens møde i kommunalbestyrelsen blev en ny forsøgsmodel for tilskud til pasning af eget barn vedtaget, og det betyder, at forældre til småbørn i 2020 og 2021 kan søge økonomisk støtte fra kommunen, hvis de ønsker at passe deres egne børn hjemme.

At det lykkedes at vedtage den nye ordning, vækker glæde hos Maj Allin Thorup (K), som er medlem af Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune.

- Jeg glæder mig over, at vi nu får endnu et dagtilbud, som vi kan tilbyde børnefamilier i Hørsholm. En af mine mærkesager har været, at vi skal have fleksible dagtilbud til børnefamilierne, og jeg ved, at ordningen kommer til at komme flere børnefamilier til gode, siger hun.

Tilskuddet er skattepligtigt for borgeren, og det er ikke muligt at have anden arbejdsindtægt eller offentlig forsørgelse samtidig med, at man modtager støtten. Der er indtil videre sat 500.000 kroner af til den nye forsøgsordning, og kommunen regner med, at omkring 10 familier i Hørsholm vil benytte sig af ordningen årligt.

Fyldte vuggestuer Udover at skabe mere fleksibilitet for de familier, der ønsker at passe deres børn selv, skal forsøgsordningen være med til at afhjælpe det pres, som er på kommunens institutioner.

- Lovgivningen giver mulighed for, at man kan søge tilskuddet i perioder fra otte uger til tolv måneder, men der har vi valgt at have en højere minimumsperiode, der starter ved seks måneder. Vi har truffet beslutningen ud fra den betragtning, at vi ønsker at frigøre vuggestuepladser, fordi vi er maksimalt pressede på kapaciteten, fortæller Maj Allin Thorup.

Hørsholm kommune mangler i øjeblikket institutionspladser til de nul til to-årige, og på kommunens hjemmeside fremgår det, at »frem til 2022 vil der især blive mangel på pladser til 0-2 årige børn, der i antal forventes at stige med 50 børn, hvilket svarer til en stigning på 27%«.

Vil man søge tilskuddet, skal ens børn være i aldersgruppen fra ti måneder til to år og 11 måneder, da det er den alder, hvor børn typisk starter i dagtilbud i Hørsholm Kommune.

Tilskuddet ikke kan benyttes i stedet for barselsorlov eller dagpenge, eller i de måneder en familie typisk selv vil betale for pasning.

Genindførslen af tilskud til pasning af eget barn på forsøgsbasis kommer efter, at Hørsholm Kommune i 2017 afskaffede ordningen, hvorefter flere forældre protesterede mod afskaffelsen.