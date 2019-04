Undersøgelser viser, at anbragte børn klarer sig markant dårligere i skolen, og derfor har Hørsholm Kommunes Børne- og Skoleudvalg på et udvalgsmøde besluttet at indgå en samarbejdsaftale med læringsprogrammet »Lær for Livet«, der skal styrke de anbragte børns faglighed. Foto: Philip Davali

Kommunen vil give mere støtte til anbragte børn

Undersøgelser viser, at anbragte børn klarer sig markant dårligere i skolen end børn, som ikke er anbragt, og derfor har Hørsholm Kommunes Børne- og Skoleudvalg på et udvalgsmøde besluttet at indgå en samarbejdsaftale med læringsprogrammet »Lær for Livet«, der skal styrke de anbragte børns faglighed.

- Vi er rigtig glade for fremadrettet at få muligheden for at visitere anbragte og udsatte børn og unge til »Lær for livet«. Disse børn og unge har ofte været igennem en turbulent tid, og vi ved fra flere undersøgelser, at skole og uddannelse er en af de mest afgørende beskyttelsesfaktorer i udsatte børns og unges liv og dermed også et meget vigtigt aspekt i forhold til, at de kan få et velfungerende voksenliv, siger udvalgsformanden.