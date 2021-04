Send til din ven. X Artiklen: Kommune om cykelulykke: Tip om hul kom efter lukketid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune om cykelulykke: Tip om hul kom efter lukketid

Kommunen blev først opmærksom på hullet på cykelstien på Rungstedvej, da Mads Samsøe Jeppesen skrev et opslag på Facebook. Der er tale om et sugehul, oplyser kommunen.

Hørsholm - 20. april 2021 kl. 05:57 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Det var først, da en medarbejder fra kommunen faldt over Mads Samsøe Jeppesens opslag på Facebook-gruppen »Hørsholm Rungsted beboergruppe«, at Hørsholm Kommune blev opmærksom på det hul i vejen, der kort før påske kostede Mads Samsøe Jeppesen syv brækkede ribben, en brækket arm og et slag i hovedet. Det oplyser Rune Munch Christensen, der er leder for Vej og Park i Hørsholm Kommune.

- Jeg hører tirsdag efter påske, at der er en medarbejder, som har set et opslag på Facebook. Så det første vi gjorde tirsdag morgen, det var at lægge en plade henover hullet, siger Rune Munch Christensen, og han fortæller samtidig, at kommunen havde modtaget et tip på appen »Tip Hørsholm«, onsdag før påske, men at tippet tikkede ind så sent på dagen, at det ikke nåede at blive opdaget, før kommunen gik på påskeferie.

- Der er en, der har sendt et billede af hullet til os på »Tip Hørsholm«, og vi tjekker normalt appen dagligt, men det er sendt onsdag eftermiddag, efter vi er gået hjem, og det er så super uheldigt, specielt når der så er en, der kommer så slemt til skade, siger lederen af Vej og Park i Hørsholm Kommune.

Et uforklarligt sugehul Hullet på cykelstien på Rungstedvej er nu blevet lappet med asfalt. Det blev det, kort efter at kommunen var blevet opmærksom på, at det var der. Men inden da gik kommunen på jagt efter en forklaring på, hvad det store hul midt på cykelstien skyldtes.

- Normalt opstår den slags huller, hvis der går hul på en kloakledning eller en brønd under asfalten. Når det så regner, så bliver rørene fyldt op, og hvis der så er et hul, så siver vandet ud gennem hullet, og så tager vandet en lille smule jord med sig. Næste gang det regner, så sker det samme, og på et eller andet tidspunkt er hullet udenfor røret blevet så stort, at jorden ovenover synker sammen, og det kaldes et sugehul, siger Rune Munch Christensen, hvorpå han forklarer, hvordan et så stort hul i vejen kan opstå så pludseligt.

- Den slags sugehuller opstår ud af det blå. Lige pludselig synker jorden sammen, og hullet på Rungstedvej var et kæmpe stort sugehul. Vi har været derude for at grave op for at prøve at finde ud af, hvad årsagen til sugehullet var, og om der ligger et rør eller en brønd under hullet, som skal repareres. Men der er langt til kloakken, og brønden, der ligger lige under, den var faktisk intakt, så vi kan ikke finde ud af, hvad sugehullet skyldes, siger han og tilføjer så:

- I første omgang har vi derfor lappet hullet, og så følger vi op ved at lave nogle ændringer på brønden under, så vi er sikre på, at det ikke sker igen, siger Rune Munch Christensen.

Ikke kendskab til cylinder Hos Hørsholm Kommune kender man ikke noget til den orange afspærringscylinder, der stod foran hullet onsdag før påske, da Mads Samsøe Jeppesen kørte galt på sin cykel.

- Det er sandsynligvis en borger, der har set hullet og så har sat afspærringcylinderen hen foran hullet. Det er ikke kommunen i hvert fald, siger lederen af Vej og Park og fortsætter:

- Hvis vi havde skullet spærre af, så havde vi lagt en plade på, og så havde vi også sat mere solid afspærring op rundt om selve hullet, siger Rune Much Christensen.

Han opfordrer til, at man henvender sig til kommunen, hvis man opdager noget, der ikke er, som det bør være, eksempelvis huller i vejen.

- Hvis det er almindelig hverdag, så kan man tippe kommunen på appen »Tip Hørsholm«. Hvis det er aften, weekend eller helligdag, og man ser noget, hvor man tænker »Det her, det er farligt«, så kan man ringe til politiet eller beredskabsstyrelsen, og så kommer de og spærrer af. siger Rune Munch Christensen, afslutningsvist.