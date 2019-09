Fra 2020 skal man bestille tid på Hørsholm Rådhus, inden man møder op. Tiltaget skal ifølge kommunen reducere kødannelse. Arkivfoto

Kommunen indfører tidsbestilling på Rådhuset

Hørsholm - 17. september 2019 kl. 10:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen indfører obligatorisk tidsbestilling på Hørsholm Rådhus fra den 20. januar 2020.

Det betyder, at alle fra den dato skal bestille tid hjemmefra inden fremmøde på rådhuset.

Fordelene er, forklarer Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse, at borgerne undgår kø, får flere muligheder i forhold til at booke tid og en mere effektiv sagsbehandling.

Tidsbestilling gør det nemlig muligt for borgere at bestille tid online til den service, de har brug for på rådhuset. Man kender tidsbestilling fra eksempelvis lægen, og mange kommuner har indført obligatorisk tidsbestilling med gode erfaringer. Nu bygger Hørsholm Kommune videre på erfaringerne og indfører tidsbestilling, fremgår det ydermere af pressemeddelelsen.

Hørsholm Kommune har allerede siden februar 2019 gjort sig de første erfaringer, idet det her blev muligt at bestille tid til pasekspeditioner i kommunens Borgerservice på rådhuset. I dag bestiller over halvdelen tid til pasekspedition og tilbagemeldinger fra borgerne er positive, fordi der ikke er ventetid, ekspeditionerne går hurtigere og besøget kan planlægges bedre.

- Et af målene med tidsbestilling er at skabe større fleksibilitet for kommunens borgere, som har et ærinde på Rådhuset. Borgere på arbejdsmarkedet vil opleve en fordel i at kunne få tidligere og senere tider, end der tilbydes nu og undgår at stå i kø, fortæller centerchef i Borgerservice, It og Digitalisering, Sune Johansson.

Med tidsbestilling kan borgere og medarbejdere også forberede sig på mødet på forhånd, hvilket skaber en mere effektiv sagsbehandling, lader kommunen forstå.

- Via tidsbestilling kan sagsbehandlerne for eksempel give borgerne besked om at tage den rette dokumentation med, så de ikke går forgæves, eller ringe op og hjælpe med at løse ærindet telefonisk, så borgeren ikke behøver at møde op. Det giver en bedre oplevelse og hurtigere ekspedition, tilføjer Sune Johansson.

Udrulningen af tidsbestilling sker løbende i sidste halvdel af 2019, og man kan følge med og bestille tid på www.horsholm.dk/tidsbestilling. Tiderne kan bestilles online på horsholm.dk eller ved at ringe til kommunens hovednummer på telefon 48490000 i telefontiden mandag til fredag fra klokken 9.00 til 13.00 og torsdag fra klokken 15.00 til 17.00. Her vil kontaktcentermedarbejderne også kunne guide til øvrig digital selvbetjening.

Hørsholm Kommune forventer en besparelse på 350.000 kroner årligt som følge af den obligatoriske tidsbestilling, og tiltaget blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 26. august 2019.