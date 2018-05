Kommunen har hyret ny topchef

Pernille Halberg Salamon kan fra 1. august kalde sig kommunaldirektør i Hørsholm Kommune. Foto: Søren Hald

Hørsholm - 28. maj 2018

Det var en glad borgmester Morten Slotved (K), der mandag aften på kommunalbestyrelsesmødet overrakte en buket blomster til Pernille Halberg Salamon og offentliggjorde, at hun er kommunens nye kommunaldirektør.

- En enig kommunalbestyrelse har for kort tid siden ansat vores nye kommunaldirektør, og det er Pernille Halberg Salamon. Det er jeg helt vildt glad for, og jeg glæder mig til samarbejdet, sagde Morten Slotved.

Han uddyber over for Frederiksborg Amts Avis:

- Jeg er utroligt glad for, at vi nu har fået udpeget en kommunaldirektør. Pernille Halberg Salamon har de rette kompetencer til at sørge for, at Hørsholm Kommune fortsat udvikler sig til glæde for både borgere, ansatte og politikere.

Pernille Halberg Salamon er desuden godt kendt i Hørsholm, idet hun nu kun skal fjerne et »vice« fra sin nuværende jobtitel som vicekommunaldirektør for at træde ind i sit nye job. Titlen som vicekommunaldirektør har hun haft siden sidste år, mens hun siden 2015 har været direktør for Børn og Kultur i Hørsholm Kommune.

- Jeg er stolt over og meget glad for, at kommunalbestyrelsen har peget på mig som ny kommunaldirektør, siger Pernille Halberg Salamon og fortsætter:

- Jeg ser meget frem til mine nye opgaver i Hørsholm Kommune og at samarbejde med politikere, borgere, virksomheder, ledere, medarbejdere og andre aktører. Kommunen har gang i utroligt mange spændende projekter, og jeg glæder mig til at sidde for bordenden og bidrage til den fortsatte positive udvikling af Hørsholm Kommune.