For at rejse skulpturen »Forskeren« af Kristian von Hornsleth, som Hørsholm Kommune har fået doneret, skal der rejses et fundament til 100.000 kroner ved Hørsholm Idrætspark. Sådan forestiller Kristian von Hornsleth sig at ?Forskeren? tager sig ud, når den er på plads på Stadion Allé. I llustration: Hornsleth Studio

Kommunen afsætter 100.000 til »forskeren«

Glen Madsen (DF) meddelte indledningsvist, at han stemte ja, omend han mente, at det var synd for børnene ved Vallerødskolen og i idrætsparken, at de skulle kigge på det »skrækkelige stykke metal«. I stedet mente Glen Madsen, at man burde have malet et billede af Eske Willerslev, som statuen forestiller.