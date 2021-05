Hørsholm lukker ned lørdag. Læs, hvad det betyder for dig. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Kommune lukker: Se hvad det betyder for dig

Fredag oplyser Hørsholm Kommune, at man har nået et incidenstal på 270, hvorfor kommunen lukker ned lørdag. Se, hvad det betyder for dig.

Hørsholm - 07. maj 2021 kl. 13:21 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Hørsholm Kommune har i dag den 7. maj modtaget de nyeste testkorrigerede incidenstal fra Sundhedsministeriet. Tallet ligger på 270, og derfor træder den automatiske nedlukning af kommunen i kraft fra lørdag den 8. maj. - Hørsholms smitteudbrud overskygger desværre den glædelige nyhed om, at samfundet igen åbner. Vi står i en kritisk situation, hvor vi er tvunget til at lukke ned. Vi må komme igennem det her med samfundssind. Vi skal lade os teste og overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kommer vi hurtigt tilbage på sporet igen, lyder det i den anledning fra borgmester Morten Slotved (K).

Lukker med sikkerhed En automatisk nedlukning træder i kraft ved testkorrigeret incidenstal over 250. Bekendtgørelsen om automatisk nedlukning betyder, at følgende lukker: • grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Dagtilbud er undtaget fra nedlukningen, men følger nogle særlige retningslinjer, hvor der opdeles i faste, mindre grupper mv. • lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet lukkes. Dette omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område.

lukker måske: Den automatiske nedlukning har i første omgang ikke konsekvenser for handlen i byen, men det kan den meget vel få. Det kan den, fordi næste skridt i nedlukningen bliver, at Epidemiudvalget i Folketinget skal vurdere, hvorvidt man vil igangsætte yderligere tiltag. Først skal Epidemiudvalget dog mødes, og det regner Hørsholm Kommune først med, at udvalget gør i morgen lørdag, hvorfor det endnu ikke er muligt at svare på, hvad der lukker.

Det er dog muligt, at følgende lukninger også vil kunne finde sted: • Lukning af liberale serviceerhverv

• Lukning af serveringssteder

• Lukning af storcentre og indkøbscentre

• Lukning af udvalgsvarebutikker

• Lukning af forlystelsesparker

• Lukning af stormagasiner, arkader, basarer

• Yderligere tiltag kan forelægges Epidemikommissionen og Epidemiudvalget efter en konkret vurdering.

Bliv testet Smitten er højest blandt de 15-20-årige i Hørsholm og har nu bredt sig til nære kontakter i husstandene.

- Situationen kræver handling fra os alle sammen, så vi hurtigt kan åbne kommunen igen og komme tilbage på sporet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt lader sig teste nu, og gerne ved en PCR-test, da den er mere sikker end en hurtigtest, lyder opfordringen derfor fra borgmester Morten Slotved (K). Testkapaciteten udvides i PCR-testcenteret i Fritidshuset er udvidet fra 500 til 800 om dagen og herudover etablerer Region Hovedstaden et midlertidigt PCR-testcenter, uden tidsbestilling, på Rungsted Gymnasium.

