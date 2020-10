Se billedserie Charlotte Garbys 90-årige mor modtog søndag denne ret fra Hørsholms kommunale madservice. Retten, der koster 55 kroner inklusiv udbringning, fik familien til at opsige aftalen om levering af mad med Hørsholm Kommune. Privatfoto

Charlotte Garby, der er datter af en 90-årig borger i Hørsholm, retter nu skarp kritik mod den kommunale madservice, der ifølge hende leverer mad, som er uværdig at servere. Bestyrelsesformanden for Omsorgscentret Breelteparken, hvor maden tilberedes, fortæller, at der er noget at arbejde med.

Hørsholm - 14. oktober 2020 kl. 18:02 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Da Charlotte Garby søndag besøgte sin 90-årige mor, der bor i Hørsholm og får leveret mad af Hørsholm Kommune, fik hun et chok ved synet af moderens aftensmad.

I bakken, som maden leveres og opvarmes i, lå der et stykke ubestemmeligt kød, en anretning flødekartofler og nogle grønsager, og maden levede langt fra op til den kvalitet, som man burde kunne forvente. Det fortæller Charlotte Garby til Frederiksborg Amts Avis.

- Da jeg så maden, slog det mig, at der sidder ældre mennesker rundt omkring i deres hjem med det her måltid foran sig. Det synes jeg er hjerteskærende. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt, fortæller hun, inden hun fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvad det er for noget kød. Det står der ikke engang på pakken. Jeg tror, det er oksekød. Det er simpelthen ikke værdigt at servere for ældre mennesker, siger hun.

Maden kommer fra den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken, som varetager Hørsholm Kommunes madservice. Plejecentret leverer mad til borgere, som er visiteret til madordning i eget hjem, og som ikke vælger at benytte et fritvalgsbevis i stedet.

Frit valg er ingen hjælp Charlotte Garby nævner, at hun godt er klar over, at Hørsholm Kommune har en fritvalgsordning, hvor borgere, der er visiteret til kommunens madservice, kan vælge et fritvalgsbevis som alternativ og derved selv vælge mad fra en anden leverandør. Hun understreger dog samtidig, at de borgere, som er visiteret til at modtage mad i eget hjem, næppe selv er i stand til at varetage opgaven.

- Hvis man ikke er i stand til at stå op og lave mad selv, hvordan skal man så gå ud og købe mad hver dag selv? Hvis man er blevet visiteret til at få leveret mad, så er man jo ikke ressourcestærk nok til selv at klare det, siger hun og fortsætter:

- Min mor er klar i hovedet og hun har lavet mad i 70 år. Hun er desværre blevet syg og kan ikke det samme fysisk længere. Hun er ikke i stand til at stå op og lave mad eller handle selv, men hun vil da stadig gerne have et ordentligt måltid, lyder det fra datteren.

Efter oplevelsen lavede hun et opslag i en beboergruppe på Facebook, hvor hun viste maden frem, og det fik flere til tasterne. Efterfølgende har Thorkild Gruelund (Q), der er formand for Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune og bestyrelsesformand for Omsorgscentret Breelteparken, inviteret hende til et møde torsdag den 15. oktober på Omsorgscentret Breelteparken, hvor oplevelsen skal drøftes. Her vil plejecentrets forstander ligeledes deltage.

»Noget at arbejde med« Fra udvalgs- og bestyrelsesformand Thorkild Gruelund lyder det, at han blev trist, da han i første omgang så billedet af maden fra Breelteparken på Facebook.

- Det er nogle triste billeder, som jeg ikke blev i bedre humør af at se, siger Thorkild Gruelund.

Han fortæller dog også, at man skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan maden ser ud, når den forlader Breelteparken, og når den genopvarmes i borgerens hjem.

- Vi skal være helt bevidste om, hvordan maden ser ud, når den forlader Breelteparken og hvordan maden ser ud, når det er blevet varmet op igen. Der er tale om mad, som borgeren selv har varmet op derhjemme. Vi kan konstatere, at det ikke er godt nok tænkt igennem, siger han og fortsætter:

- Det er meget vigtigt at være helt bevidste om, hvordan maden ser ud, når den ældre borger selv har varmet maden op i en mikrobølgeovn. Jeg tror helt klart, at Breelteparken har noget at arbejde med i den forbindelse. Måske skal Breelteparkens personale tage ud hos borgerne og fortælle dem, hvordan maden skal opvarmes korrekt. Der skal arbejdes med, at maden ser ordentlig ud fra start til slut, fra køkken til tallerken. Jeg håber, at Breelteparken lærer noget af den her historie, så vi kan vende det til noget positivt, siger han.

Thorkild Gruelund understreger samtidig, at Breelteparken almindeligvis får meget ros for sin mad.

- Breelteparken får grundlæggende rigtig meget ros. Vi får nok mest kritik af dem, som aldrig har smagt maden. Det er også derfor, at jeg går rigtig meget op i det, som Charlotte Garby siger. Hun har forsøgt at smage på maden, og det respekterer jeg, lyder det afslutningsvist fra udvalgs- og bestyrelsesformanden.

Efter oplevelsen med Hørsholms kommunale madservice har Charlotte Garby valgt at opsige aftalen om levering af mad. I stedet vil hun og andre pårørende fremover hjælpe hendes 90-årige mor.