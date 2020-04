Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K) hilser genåbningen af samfundet velkommen, men han havde gerne set, at flere erhvervsdrivende havde fået muligheden for at være med allerede nu. Her ses han sammen med kommunaldirektør, Pernille Halberg Salamon, foran kommunens midlertidige rådhus på Slotsmarken 13, og som i øvrigt er midlertidigt lukket på grund af Corona-krisen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kommune lægger op til en tryg genåbning

- Det er utroligt vigtigt, at vi kommer i gang igen. Vi skal holde hjulene i gang, og derfor er det godt, at der nu igen åbnes for daginstitutioner, skoler og pasningsordninger. I første omgang op til 5. klasse. Jeg kunne dog godt ønske mig, at genåbningen også omfattede flere af vores selvstændige erhvervsdrivende som eksempelvis fysioterapeuter, frisører og restauranter. I mine øjne kunne de godt åbne igen under ordnede forhold, for det er mange af disse virksomheder, der netop skal sætte gang i Danmark igen, når vi er igennem krisen, påpeger Morten Slotved.

