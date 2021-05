Artiklen: Kommune klar til genåbning: Smittetal bliver under magisk grænse trods lille stigning

Kommune klar til genåbning: Smittetal bliver under magisk grænse trods lille stigning

Mandag er det testkorrigerede incidenstal for Hørsholm Kommune steget en smule, men tallet holder sig under den magiske grænse, og det betyder, at meget åbner tirsdag

Det testkorrigerede incidenstal for Hørsholm Kommune er mandag på 128, hvor det søndag lå på 121. Det betyder, at det meste af Hørsholm Kommune kan genåbne tirsdag, selvom tallet er steget en smule.

Den automatiske nedlukning trådte i kraft den 7. maj, da Hørsholm Kommune havde et testkorrigeret incidenstal på 270. Det kræver syv dage i træk med et testkorrigerede incidenstal på under 250, før nedlukningen af Hørsholm Kommune kan ophæves, og de syv dage er mandag gået.

Skoler, kultur- og fritidsfaciliteter, liberale erhverv og øvrige handelsliv kan således åbne igen fra 18. maj efter at have været automatisk nedlukket siden den 8. maj. Ved genåbningen er Hørsholm Kommune atter med i den genåbningsplan, som resten af landet følger.

Dog er to skoler, Rungsted Skole, Rungsted private Realskole, Rungstedlund og foreningslivet i Rungsted Sogn fortsat omfattet af en sognenedlukning.

En sognenedlukning omfatter ikke handelslivet, så frisører, restauranter, cafeer og øvrige butikker i Rungsted Sogn kan åbne på lige fod med byens øvrige handelsliv fra den 18. maj.