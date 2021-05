Den omdiskuterede tidsregistrering af politikernes skriftlige spørgsmål, som tidligere er blevet kaldt »mindretals-mobning« af flere politikere, er nu blevet droppet. Borgmester Morten Slotved (K) fortæller, at man nu har indsamlet den nødvendige viden. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kommune dropper omstridt »mobbe«-ordning

Den omdiskuterede tidsregistrering af politikernes skriftlige spørgsmål, som tidligere er blevet kaldt »mindretals-mobning« af flere politikere, er nu blevet stoppet.

Hørsholm - 18. maj 2021

Der har flere gange været heftig debat om Hørsholm Kommunes tidsregistrering af skriftlige spørgsmål fra politikerne til administrationen. Det skyldes, at særligt det politiske mindretal i kommunen har betragtet ordningen som et udtryk for mobning, da de mener, at den giver et skævt billede af, hvilke politikere, der bruger administrationens tid.

Læs også: I nabokommunerne bliver stopuret i skuffen

På det seneste Økonomiudvalgsmøde i Hørsholm Kommune blev det dog meddelt, at ordningen nu ophører.

- Tidsregistreringen har været et værkstøj til at diskutere, hvordan politikerne bruger administrationens tid, og vi har indsamlet nok viden til at tage den diskussion nu, fortæller borgmester Morten Slotved (K), der samtidig nævner, at der vil komme et temamøde, hvor politikerne kan diskutere sagen inden sommerferien.

"Chikane af mindretallet" Til Økonomiudvalgsmødet var også Glen Madsen (DF) til stede. Han er en del af det politiske mindretal, der har kritiseret ordningen ved flere lejligheder.

- Jeg tror ikke nogen er i tvivl om Dansk Folkepartis holdning til den tidsregistrering, der har fundet sted. Det har rent ud sagt været chikane af mindretallet. Og lad mig slå det fuldstændig klart, at det ikke er muligt at konkludere noget som helst ud fra de data, der nu i et år er indsamlet. Derfor hilser Dansk Folkeparti det også meget velkommen, at ordningen nu tages af bordet. Det burde borgmesteren have gjort for længst, men bedre sent end aldrig, lyder det fra Glen Madsen (DF).

Varede et år Timeregistreringen af kommunalbestyrelsesmedlemmernes skriftlige spørgsmål til administrationen blev en relativt kortlivet ordning, der oprindeligt blev indført i sommeren 2020.

Når Politikerne har stillet skriftlige spørgsmål til administrationen i Hørsholm Kommune, blev spørgsmålenes indhold registreret, ligesom det blev registreret, hvor lang tid det har taget kommunens medarbejdere at svare på et givent spørgsmål. Hver måned sendtes en opgørelse til politikerne, hvor både spørgsmål og administrationens tidsforbrug fremgik.

Ordningen har flere gange mødt massiv kritik fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, der alle har tilkendegivet, at ordningen skabte et misvisende billede af den tid, som administrationen bruger på at servicere kommunens politikere. Til et kommunalbestyrelsesmøde i december blev ordningen således beskrevet som decideret »mobning« af Venstres Anne Ehrenreich, og i marts blussede diskussionen op igen.

239 spørgsmål Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Hørsholm har fire måder, hvorpå de kan stille spørgsmål til administrationen. De kan henvende sig med skriftlige spørgsmål, telefonisk, i forbindelse med førnævnte udvalgsmøder eller via sagsindsigt. Administrationen i Hørsholm Kommune registrerer i den forbindelse kun tidsforbruget i forbindelse med skriftlige spørgsmål til administrationen.

Af kommunens egne opgørelser fremgår det, at der blev stillet 239 skriftlige spørgsmål til administrationen i 2020, hvor de 223 kom fra henholdsvis Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Thorkild Gruelund og Annette Wiencken.

Konservative og Socialdemokratiet, der sammen med Radikale udgør det politiske flertal i kommunen, har i samme periode kun stillet i alt 15 spørgsmål.

- På listerne ser det ud til, at oppositionen bruger al administrationens tid. Det er simpelthen ikke retvisende, har Ann Lindhardt (V) tidligere udtalt til Frederiksborg Amts Avis.

Da der kun opgøres timeforbrug ved skriftlige spørgsmål, kan der ikke sættes et tal på, hvor meget tid andre politikere bruger af administrationens tid via de førnævnte kanaler.

Borgmester Morten Slotved (K) har i den forbindelse hele tiden fastholdt, at tidsregistreringen skulle fungere som et værktøj til at synliggøre, hvor meget tid administrationen egentlig bruger på at behandle spørgsmål fra politikerne. Gennem den seneste valgperiode er mængden af skriftlige spørgsmål til administrationen nemlig vokset betydeligt, og det udsætter ifølge borgmesteren kommunens medarbejdere for et vist pres.

