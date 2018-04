Kommune ansætter ny chef for arbejdsmarkedet

Center for Arbejdsmarkeds kerneopgave er at støtte kommunens borgere til beskæftigelse og selvforsørgelse.

- Som centerchef for arbejdsmarked i Hørsholm Kommune skal Peter Juul Andersen være med til at binde kommunens politikker, strategi og handleplaner på beskæftigelsesområdet sammen med servicen for borgerne. I tæt parløb med det nye Erhvervsråd skal han desuden være med til at udvikle det lokale erhvervsliv i Hørsholm. Jeg glæder mig til samarbejdet, siger direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked Peter Orebo Hansen.

Peter Juul Andersen ser også frem til samarbejdet og lægger vægt på, at kommunen også skal være parat til at udvikle sig:

- Jeg håber at kunne sætte mit positive præg på Hørsholm Kommune. Center for Arbejdsmarked er allerede en velfungerende forvaltning, men jeg synes, det er vigtigt, at vi udvikler os - også når det går godt. Gøre tingene bedre, smartere og med større effekt. Jeg vil gøre mit bedste for at gøre udvikling til en del af hverdagen og lægge den ind i samarbejds- og ledelsesrutiner med videre - og så at sige gøre udvikling til en driftsopgave, siger Peter Juul Andersen.