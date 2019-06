Kommunalbestyrelsen og Ældreudvalget skålede mandag aften i bobler, da kommunens nye ældrepolitik blev godkendt. Fremover skal tre fokusområder sikre, at det er attraktivt at blive gammel i Hørsholm. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Kommune: Det skal være trygt at blive gammel

Hørsholm - 18. juni 2019 kl. 05:49 Af Sophus Zarrs Soelberg

- Det er en stor dag. Sådan lyder det fra Thorkild Gruelund, der er formand for Ældreudvalget i Hørsholm Kommune og medlem af kommunalbestyrelsen, efter kommunens nye ældrepolitik »Hørsholm hele livet« ligger færdig.

Mandag aften blev den nye ældrepolitik, der skal danne rammen for de næste års ældrepolitik, godkendt i kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

Til mandagens møde fik Ældreudvalget ros fra flere sider, da den nye ældrepolitik blev fremlagt.

Borgmester Morten Slotved (K) sagde således, at det var en »glædens dag«, mens Anette Wiencken (V) takkede udvalgets medlemmer for deres deltagelse. Flere andre politikere var også på banen med flotte ord, og fælles for rosen var, at inddragelsen af de mange forskellige parter, der har en interesse i fremtidens ældrepolitik, var forløbet særdeles godt.

En opfattelse, som blev genkendt hos administrationen.

- Vi har inddraget en masse forskellige interessenter, borgere, medarbejdere og ledere, og vi har foretaget flere undersøgelser. Det har været et langvarigt forløb, som har været kendetegnet ved, at folk har bidraget konstruktivt og har været med til at sætte nye vinkler på ældrelivet i Hørsholm, fortæller Peter Orebo Hansen, der er direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hørsholm Kommune.

Ved hjælp af tre delmål skal den nye ældrepolitik skabe en ramme, der sikrer, at alle borgere i Hørsholm Kommune kan leve et trygt, værdigt og godt liv - også i alderdommen.

- Ældrepolitikken er først og fremmest et sæt af ældrepolitiske pejlemærker, som kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, når ressourcerne til ældreområdet i de kommende år skal prioriteres, forklarer Thorkild Gruelund, der er formand for Ældreudvalget, i hvilket den nye politik er blevet formuleret.

Det førstemål handler om, at borgerne i Hørsholm skal have mulighed for at være aktive gennem hele livet, da et aktivt liv kan være med til at forbedre den mentale og fysiske sundhed hos borgerne. I den forbindelse fremhæves det i den nye politik, at det skal være attraktivt at dyrke motion, både alene og i fællesskab med andre. I den forbindelse skal blandt idrætstilbud målrettet ældre borgere gøres let tilgængelige, der skal skabes bedre udendørs idrætsfaciliteter i kommunen, og der skal skabes flere seniorhold i idrætsforeningerne.

Det næste delmål i den nye ældrepolitik handler om, at det skal være trygt at blive gammel i Hørsholm. Derfor skal borgerne kunne regne med at få hjælp til at klare hverdagen, hvis den bliver vanskelig at klare alene. I den forbindelse formuleres det i ældrepolitikken, at »Borgere og pårørende skal opleve en tryg og værdig ældrepleje med kompetente og engagerede medarbejdere«. Helt konkret indbefatter delmålet blandt andet, at brugen af eksterne vikarer skal bringes ned, så borgere, der modtager ældrepleje, modtager hjælp og støtte fra en fast kreds af medarbejdere.

Hertil skal kommunen blandt flere andre tiltag også arbejde for, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem, ligesom kommunen skal arbejde for, at det bliver tryggere at bo og færdes i kommunen. Som led i sidstnævnte skal der ske en udbedring af fortove og stier for ujævnheder, så borgere med gangbesvær lettere kan komme omkring.

Som et sidste delmål i den nye ældrepolitik skal ældre borgere i Hørsholm have mulighed for at blive involveret i eksempelvis frivilligt arbejde.

I den forbindelse skal der blandt andre tiltag etableres en såkaldt »frivilligbørs«, hvor borgere, der ønsker at gøre et stykke frivilligt arbejde, kan tilmelde sig, ligesom der skal gives bedre information om aktivitetstilbud, hvor man kan bidrage som frivillig. Disse tiltag er blandt flere, der skal gøres kommunens ældrepleje bedre, uden at den samtidig bliver dyrere.

- Nogen vil måske hævde, at ældrepolitikken vil kræve millioner og atter millioner, men det er ikke rigtigt: Faktisk er mere end halvdelen af indsatserne slet ikke forbundet med kommunale udgifter, men handler enten om at bruge de eksisterende ressourcer anderledes eller baserer sig på, at borgerne selv tager ansvar og deltager aktivt i udformningen af ældrelivet, forklarede formand for ældreudvalget Thorkild Gruelund til mandagens kommunalbestyrelsesmøde.

Du kan læse mere om Ældreudvalgets arbejde og finde den nye ældrepolitik på: https://www.horsholm.dk/politik/aeldreudvalg.