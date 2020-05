Kommunalt rygestop er udskudt på grund af corona

I Hørsholm Kommune skulle der efter planen indføres røgfri arbejdstid gældende fra den 1. august 2020, men på grund af den aktuelle corona-krise har kommunalbestyrelsen besluttet, at man udskyder rygeforbuddet til at gælde fra den 1. november i stedet.

-Det er et indgribende fortagende, fordi det kan berøre mange ansatte. Vi har truffet beslutningen om røgfri arbejdstid i sundhedsøjemed, men det bliver ikke iværksat endnu, da vi skal kunne tilbyde rygestopkurser til de ansatte, som det berører. Vi kan ikke foregribe begivenhedernes gang, fortæller Svend Erik Christiansen, der er formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune.

Når Hørsholm Kommune fhar besluttet at udsætte indførelsen af røgfri arbejdstid til 1. november 2020, skyldes det flere forhold: Som en konsekvens af COVID-19, har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte rygestopkurser for medarbejderne, da fysisk fremmøde ikke har været muligt for hverken medarbejdere eller kommunens rygestopkonsulenter.