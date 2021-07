Se billedserie Peter Arendorff ejer Hørsholm Golf, hvor han har planer om at etablere padel baner i samarbejde med virksomheden Match Padel. Foto: Kenn Tomsen

Kommunalt møde om padel blev overrendt af private interessenter

Hørsholm Kommune inviterede til dialogmøde med borgere om planerne for opføring af padelbaner i Hørsholm Idrætspark. Peter Arendorff, der ønsker at bygge private padelbaner på sin golfbane, var blandt deltagerne ved mødet.

Det planlagte dialogmøde om Hørsholm Kommunes planer for at etablere padel baner i Hørsholm Idrætspark var sat i værk på baggrund af henvendelser fra borgere med ønsker om padelfaciliteter i kommunen. Ifølge Jan Dehn, Velfærds- og Kulturdirektør i Hørsholm Kommune, var der tale om 8-10 henvendelser fra borgere.

Mødet blev indledt med kort men livlig debat om, hvorvidt padel udtales korrekt med hårdt eller blødt 'd'. Det korrekte var hårdt 'd' mente flere eksperter på området. Og netop eksperter på området var der rigeligt af til mødet.

Et flertal af de fremmødte var nemlig ikke alene mødt op som borgere med interesse for padel. For en stor dels vedkommende havde interessen for sporten erhvervsmæssig karakter. Sporten oplever nemlig allerede stor tilslutning blandt private udbydere.

En stor del af de omkring 20 fremmødte var mødt op med interesse for en eventuel »hybrid-model« med et privat-kommunalt samarbejde om opførsel og eller drift af baner i idrætsparken. Enkelte mødedeltagere erklærede også en vis skepsis for, hvorvidt kommunen nu var i færd med at tage en bid af en efterspørgslen fra det allerede sprudlende private marked på området, som har oplevet stabil vækst i både udbydere og spillere.

Padel på golfbanen Peter Arendorff, der ejer Hørsholm Golf, har i et halvt års tid bakset med idéen om at opføre padelhaller på et stykke overskydende areal ved hans golfbane.

Han var derfor mødt op til mødet flankeret af Morten Fisker, der er konsulent for virksomheden Match Padel, som det er planen skal drive padelbanerne ved Hørsholm Golf.

Planerne går på at opføre fire overdækkede padelbanner i forlængelse af golfbanens maskinhal. Foto: Kenn Thomsen

- Vi ønsker en forlængelse af vores maskinhal, som vil kunne rumme fire padelbaner. Vi har jo den fordel, at de øvrige faciliteter allerede er i orden, her er parkering, omklædning, bad, café og så videre, siger Peter Arendorff.

Plads nok til konkurrence De mener begge, at efterspørgslen på nuværende tidspunkt er så meget større end udbuddet af baner kan understøtte, at der snildt er plads til både banerne i idrætsparken, som kommunen har ønske om, og et rent privat foretagende, som de selv arbejder for.

Når Match Padel afsøger muligheder for nye baner rundt omkring i det danske land, arbejder de med det udgangspunkt, at én bane omtrent matcher efterspørgslen fra 4000 borgere.

De overdækkede baner, som de ønsker at bygge på Hørsholm Golfs areal, er det, man betegner som en »pay-and-play«-model, hvor brugere kan leje banerne på timebasis.

Det er også den model, der bruges på Match Padels øvrige baner i Danmark, som indtil videre tæller baner i: Aarhus, Aalborg, Ballerup, Rønne, Hobro, København, Lemvig, Nykøbing Falster og Silkeborg.

Medlemskab eller øvrig tilknytning til golfklubben kommer ikke til at være en forudsætning for at spille padeltennis på adressen.

- Det bliver forskellige tilbud. Vi er åbne for hr. og fru Danmark, LGBT og alle andre, som har lyst til at kigge forbi, siger Peter Arendorff og trækker på smilebåndet.

Spiller godt med golf Morten Fisker fortæller, at det giver rigtig god mening, at etablere padeltennis i forbindelse med netop en golfbane, hvilket er grunden til, at partnerskaber lig det, som Peter Arendorff og Match Padel ønsker, er meget udbredt hos vores svenske naboer.

- Det skyldes, at golfklubber er meget velegnede til at etablere faciliteter til padel. De har typisk både de fysiske rammer med plads til banerne, omklædning, bad og ofte også caféområde. Den typiske padelspiller er en erhvervsaktiv mand mellem 25 og 55 år, så der er også et overlap med golfspillere, forklarer Morten Fisker, konsulent i Match Padel.

Han fortæller, at det er Match Padels ambition, at opbygge, etablere og drive padel baner i hele Danmark.

Planerne om baner i Hørsholm går på, at der skal opføres fire overdækkede baner hos Hørsholm Golf.

Byggeri afventer grønt lys - Vi har besluttet os for det her, men det er desværre ikke en beslutning, vi egenhændigt kan træffe. Vi afventer i øjeblikket tilladelse til at gå i gang med byggeriet, siger Morten Fisker.

Det skyldes, at Hørsholm Golf ligger placeret i en landzone, som er et område, hvor det som udgangspunkt kræver en såkaldt landzonetilladelse, såfremt man ønsker at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Bestemmelserne er sat i verden for at bremse ukontrolleret bebyggelse i åbent land.