En regnefejl kommer til at betyde, at der bliver færre penge til snerydning og glatførebekæmpelse til vinter. Til gengæl bliver græsset omkring Dronningedammen fortsat klippet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Kommunal regnefejl kan betyde flere ulykker til vinter

Derfor bliver man nu nødt til at finde pengene andetsteds. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm besluttede ved sit seneste møde at pengene skulle findes i kommunens vintertjeneste, der blandt andet står for snerydning og glatførebekæmpelse i kommunen.

420.000 kroner. Så meget regnede Hørsholm Kommune med at spare på at klippe mindre græs ved Dronningedammen og Slotshaven, men det har vist sig, at udregningen bag besparelsen var fejlagtig.

