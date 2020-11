Det danske tribute-band 'Best of Bowie' spiller i Kulturhuset Trommen. Pressefoto

Kommer med hyldest til Bowie

Bandet 'Best of Bowie' giver koncert i Trommen fredag 13. november

Det danske tribute-band 'Best of Bowie' hylder det britiske musikikon David Bowie med en koncert i Trommen 13. november kl. 21.

"Best of Bowie spiller både rocklegendens største hits og de sange, der måske ikke nåede toppen af hitlisterne, men alligevel blev ikoniske for Bowies karriere. Rock-kamæleonen Bowie stod fadder til glamrocken, opfandt rollerne Ziggy Stardust og Major Tom og tog livet af dem igen for at genopstå i soul, jazz, R&B, teater, musicals med mere," skriver Trommen i en pressemeddelelse.