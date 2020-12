Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Ghettoen under misteltenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Ghettoen under misteltenen

Hørsholm - 22. december 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Bekymring­erne var store, da naboerne på Uldvejen og Møllevænget blev præsenteret for kommunens planer om at bygge almene boliger på Møllehusgrunden.

36 boliger i tre etager skulle der bygges. Det ville naboerne ikke have. De ville ikke have rækkehuse, men 12 fritstående boliger, som efter deres smag bedre ville passe ind i kvarteret.

Og de frygtede, at der skulle ryddes mange af træerne på grunden.

"Og det med misteltenen ryger nok også," lød en pessimistisk forudsigelse på et af borgermøderne i januar 2017.

Møllevænget består af 22 almene boliger, som kommunen har anvisningsretten til. Der er for tiden 70-70 personer på kommunens akutliste.

36 blev til 22 Antallet af boliger blev skruet ned til 28, og derefter til 22 efter vedholdende indsigelser fra Møllevængets beboere. Et antal så lavt, at det undervejs fik bygherren DOMEA til at kaste håndklædet i ringen og opgive projektet, fordi der ikke var penge i det.

Nu står de der så. De første er flyttet ind, og så sker der det, der efterhånden er blevet hverdag i kølvandet på boligbyggeri i Hørsholm: Der bliver ballade.

Først over den skrabede kvalitet med en mangelliste så lang som et ondt coronaår, med rå og ru betonvægge, som børn kan rive sig til blods på, og ballade over, at flygtninge, der har boet i pavillonerne ved siden af det skimmelsvampbefængte rådhus på Ådalsparkvej, har fået anvist permanent bolig på Møllevænget.

11 af de 22 boliger er blevet anvist til flygtninge. Mange af dem er fra pavillonerne, som kommunen har fået travlt med at tømme for at kunne komme videre med salget af rådhusgrunden.

FAKTA

Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.



Kilde: regeringen.dk (Lars Løkke Rasmussen III, 2016-2019) Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: Den fordeling har fået flere politikere til at råbe op: "Helt håbløst" og "vi skal hverken have store eller små ghettoer," forlyder det. Og på de filterløse sociale medier og i debatindlæg her i bladet bliver der himlet op: " Vi skal ikke havde så meget som en eneste indvandrerghetto i Hørsholm."

Skingert og ubehageligt De høje råb om Møllevænget som ghetto er både skingre, ubehagelige og meget lidt forenelige med den ordentlighed og tolerance, et velbjærget lokalsamfund som Hørsholm bør have overskud til at udvise.

Misteltenen er der endnu et eller andet sted i et af de træer, der blev stående.

En giftig snylter Misteltenen er en snylter, den er giftig, men har også rod i mytologien: Når du hænger en mistelten over indgangen til dit hjem, kan du holde det onde ude. Og ja, her i den søde juletid skulle et kys under misteltenen betyde både kærlighed og frugtbarhed.

Så: Gem ghettoen væk, tag et nærmere kig på regering­ens definition af en ghetto og læg en julespadseretur omkring Møllevænget.

Stil jer under misteltenen, gør hvad der skal gøres - og ønsk jer selv og jeres medborgene en glædelig jul.

Venlig hilsen

Fred Jacobsen, lokalredaktør på Ugebladet

