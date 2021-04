Kommentar: Fortællinger fra et lukket land kan rumme rigtigheder

Fred Jacobsen er lokalredaktør på Ugebladet Hørsholm. Foto: Morten Timm

Ugebladets redaktør reflekterer på baggrund af debatten om PH Park over at fortælle præcis den historier der passer bedst - og den kan der være noget rigtigt i

Hørsholm - 06. april 2021 kl. 17:09 Af Fred Jacobsen

At tone og samarbejdsklima i det lokale bystyre er under nulpunktet, er en erkendelse. Så trist den så er.

Bombardementer af fortællinger om PH Parks økonomi dokumenterer, at der blandt de 19 folkevalgte er nogle, der har valgt det som en strategi at udstille de andre som løgnagtige, mens egne fortællinger selvfølgelig repræsenterer sandheden.

Fortællingerne rummer naturligvis også rigtigheder.

Der er ingen grund til at betvivle det rigtige i, at et menneske ikke kan huske, om en enkelt side af en 66 siders rapport på et møde for to et halvt år siden blev vist på et lærred sammen med en forklaring om, hvad siden betyder for helheden.

Der er ingen grund til at betvivle det rigtige i at siden ikke blev vist og forklaret. Hvor kommunens folk så har skudt sig selv i foden ved at sjuske med journaliseringen, så netop den side ikke kan findes frem, når politikerne beder om det.

Men skidt-pyt da: Det passer så fint ind i fortællingen om, at de lyver og fortier - selvfølgelig med den politiske modparts fulde viden og accept. For de er jo nok en del af hele dette løgnagtige set-up.

Som lokalt medie står vi ofte i krydsilden og lytter hyppigt til forsikringer om, at den historie, man gerne vil fortælle, er den rigtige. Når vi så krydstjekker oplysningerne, oplever vi ofte det samme, samtidigt med at de enkelte fortællinger ukritisk bringes til torvs på egne og andre tilgængelige kanaler.

Vi må gribe i egen barm og tilstå, at vi selv på vores debatsider og på nettet leverer så rigeligt med spalteplads til en del ensidige rigtigheder.

Det kan I, kære politikere, slippe afsted med, fordi mange af jeres fortællinger kommer fra et lukket rum.

En del sager omkring PH Park og et møde i SFKU i december sidste år, der kørte helt af sporet, er af forståelige grunde foregået på tavshedsbelagte møder, hvorfra der ikke må refereres, hvad andre har sagt eller gjort, og hvor dokumenter holdes tæt ind til kroppen.

Det åbner selvsagt en motorvej for at fortælle lige nøjagtigt det, man selv mener at have oplevet for to eller tre år siden. Og som jo ikke nødvendigvis behøver at være forkert.

Derfor er det befriende, at offentligheden nu får mulighed for at se det, der er dokumenterbart.

Det er fortællingerne så ikke i fuldt omfang. Derfor går nogle vælgere nok rundt på Hørsholms gader og stræder med den fornemmelse, Niels Kølle forleden så fint gav udtryk for i et debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

"Tilliden forsvinder, når kommunalbestyrelsen jonglerer med tal og udsagn og gensidige beskyldninger i en atmosfære af ufordragelighed."

I, kære politikere, kan spørge jer selv: Har vi et problem med det samarbejdende folkestyre, vi måske lige skulle få set på?

Venlig hilsen

Fred Jacobsen,

lokalredaktør

