Se billedserie Forligspartierne var glade for hinanden og deres aftale sidste år, og er det også i år. Foto: Allan Nørregaard

Kommentar: De udsmidte og udsmiderne nåede ikke hinanden

Ugebladets redaktør overværede mandagens afsluttende budgetdebat, der blev et detaljeret og nyhedsfattigt kalejdoskop af ubøjelige sandheder

Hørsholm - 07. oktober 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Når Hørsholms 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer mødes for at slå de sidste søm i budgettet, er det - set fra den journalistiske iagttagers side - småt med nyheder.

Lad os derfor begynde med fakta: Budgettet blev vedtaget med 13 stemmer fra Konservative (7), Socialdemokrater (3), Radikale (1), SocialKonservative (1) plus en løsgænger, Annette Wiencken. Imod stemte Venstre (4), Dansk Folkeparti (1) og Liberal Alliance (1).

Ingen nyhed her. Det har de fleste vidst siden 24. september.

For Venstres eget budgetforslag stemte kun Venstre. Alle andre stemte imod. For Dansk Folkepartis budgetforslag stemte kun Dansk Folkeparti, og for Liberal Alliances forslag stemte kun Liberal Alliance.

En nyhed, ja, men ikke overraskende.

Skatteprocenten stiger fra 23,2 til 23,7 procent, kirkeskatten er fortsat 0,62 procent, grundskyldspromillen 22,1 promille og dækningsafgiften - et andet ord for ejendomsskat på erhvervsejendomme - er fortsat 10 promille.

Det er der heller ikke så meget nyt i.

Hen over hovederne

Alligevel brugte kommunalbestyrelsen mandag mere end to timer på at snakke. Ikke så meget om fakta, man så ens på, og heller ikke så meget med hinanden. Nok mere til hinanden og til dem der er derude et eller andet sted.

Først og fremmest talte de, ingen glemt eller gemt, hen over hovederne på hinanden - og sikkert også hen over hovederne på det flertal af borgere, der måtte have valgt at bruge en mandag aften på at sidde ved en skærm og lytte til de forskellige sandheder.

Det oplevedes i hvert fald ikke, at bare én af de 19 tog noget af det, 'den anden side' sagde, til sig. Det er måske også naivt at forvente, at man i en sådan situation lytter til hinanden og lærer. I hvert fald ikke i det offentlige rum, som et kommunalbesytyrelsesmøde er.

Det blev mere et nyhedsfattigt kalajdoskop af ubøjelige sandheder.

Den journalistiske iagttager blev ikke klogere. Underholdende var det heller ikke, fordi det var kendte og fastlåste sandheder der blev luftet. I nogen grad så detaljeret, at de store linjer fortabte sig.

Hørapparatet hyler

På et tidspunkt, kl. 20.24 - debatten havde været i gang siden kl. 17.30 - tikker der en sms ind på den journalistiske iagttagers telefon:

"Da Marcus og Kirchheiner begyndte på kød, grøntsager og proteiner startede mine nye høreapparater at hyle, programmeret til at udelukke tågesnak," lød beskeden fra en borger, der fulgte debatten.

Hvordan kom de nu lige ind på at snakke om kød, grøntsager og proteiner?

Jo, borgmesterkandidaten fra Venstre, Ann Lindhardt, spurgte pluselig om det var rigtigt, at der i forligspartiernes budget var noget om, at der skulle være mindre kød i daginstitutionerne. For det var da vigtigt, at børn får proteiner, mente hun.

Nej, det var der ikke noget om, lød svaret, men socialdemokraten Marcus Guldager følte sig dog kaldet til at påpege, at der skam var masser af proteiner i grøntsager, og at mindre kød alt andet lige var mindte CO 2 belastende end grøntsager.

Nuvel, så blev der brugt lidt tid på det.

Alle partier og løsgængere, der er med i forliget, benyttede traditionen tro lejligheden til at fortælle hinanden, hvad de synes var godt ved budgettet, hvor de havde sat deres aftryk, hvor godt samarbejdet havde været og hvor godt et arbejde kommunens administration har leveret i processen.

De partier, der ikke er med i budgetaftalen, gjorde det samme, men med en tvist: De brugte tid på at fortælle, at skattestigningen slet ikke er nødvendig for at få budgettet til at balancere, at der føres en ældrefjendsk politik - og at de skam gerne ville have været med hele vejen. Men nu blev de jo smidt ud "for at føre borgerlig politik," som Venstres borgmesterkandidat slog fast som sin sandhed.

I den fortælling nåede de udsmidte og udsmiderne ikke hinanden: Viceborgmester Hewnrik Klitgaard (R) kaldte det "den skinbarlige sandhed", at DF og Venstre måtte gå fra forhandlingerne, fordi de ikke kunne levere et budget i balance.

"I blev ikke smidt ud," lød hans sandhed.

Javel så, tænkte den journalistiske iagttager. Hvad er nyheden lige her? Hvad har værdi til at blive bragt videre ud til den nyhedshungrende offentlighed?

Den er: De er end ikke enige i, hvad de har oplevet i det rum, de har været sammen i. Og så en refleksion: Gentager man sin egen fortælling ofte og insisterende nok, så bliver den til din sandhed. Så dem er der en del af.

Hjemkommet efter en lang aften fandt den journalistiske iagttager sine noter frem for at finde en rød tråd i det han havde hørt. I stedet faldt han over nogle spørgsmål, der ikke kom svar på.

Budgetklister

Borgmesteren tog hårdt fat i Venstres budgetforslag, der i modsætning til DF's og LA's forslag først blev fremsendt på dagen, og kaldte en del af Venstres spareforslag for "budgetklister" og "fiktive besparelser" - og spurgte ind til en række konkrete spareforslag.

Den journalistiske iagttager noterede sig ingen svar på dem - ej heller på spørgsmålet fra Maj Allin Thorup (K), der gerne ville vide, hvorfor Venstres budgetforslag blev fremlagt så sent, når det nu var så nemt at skrue det sammen uden skattestigning.

Til gengæld hørte han V-spidskandidaten være bekymret for tonen i kommunalbestyrelsen, foranlediget af socialkonservative Thorkild Gruelund, der følte sig oplagt til at belære de yngre kræfter i bestyrelsen om et og andet.

LA's Jakob Nybo var den første til at stå skoleret.

"Du er et gennemrart menneske, Jakob. Men du har en ondsindet tankegang. Hvis du kalder det frihed og liberalisme, så giver jeg ikke fem flade ører for det," sagde Gruelund med henvisning til LA's budgetforslag, der opererer med voldsomme besparelser hos Gruelunds hjertebarn, social- og seniorområdet.

Giver en blankocheck

Den næste unge mand var Glen Madsen, som Gruelund har kendt siden han var dreng.

"Glen," sagde han til DF's Madsen, "du vil jo de ældre det godt. Hvorfor pokker blev du der ikke (i forhandlingerne, red.)? Når du ikke er med, nytter det ikke, at du bræger op om ældre. Er du ikke med i budgettet næste gang, så har du ikke været til nytte i fire år. Du giver borgmesteren en blankocheck."

Borgmesteren indledte i øvrigt seancen med at takke hele kommunalbestyrelsen for at have haft "gode drøftelser".

"Vi ser ikke end på tingene, men arbejder alle på at gøre Hørsholm til en bedre by," sagde han i starten - og sluttede igen med at takke for en god debat.

