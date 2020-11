Komedie går tæt på kærlighed og nærighed

Lørdag 7. november kl. 20.00 opfører Folketeatret sin version af Molières klassiker 'Den gerrige' om gnieren Harpagon, som slet ikke kan tøjle sin angst for, at nogen skal stjæle fra ham.

Hans mistænksomhed driver gæk med ham, og han dækker febrilsk over, at han har en stor pengekiste gravet ned i sin have. Hans søn Cléante er forelsket i Mariane, som Harpagon tror er fattig og billig i drift, så hende vil han selv have som hustru.