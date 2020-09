Se billedserie Butikschef Lone Kraskov i sofahjørnet i den nye stationsstue, der primært er indrettet med genbrugsmøbler og malet i en smagfuld gråblå farve og med mønstret tapet. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Kom til hjemlig hygge hos Lone i stationsstuen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til hjemlig hygge hos Lone i stationsstuen

På fredag slår DSB dørene op til en helt ny café og ventestue på Rungsted Kyst Station

Hørsholm - 15. september 2020 kl. 09:25 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når du træder ind i den nyindrettede stationsstue på Rungsted Kyst Station er det som at komme ind i en privat stue med sofaarrangement, spisebord, stemningsfuld belysning, brætspil og bøger på reolen plus forskellige nipsting. En duschet gråblå farve på væggene og et mønstret blomstertapet er med til at skabe den rette atmosfære af hjemlig hygge. Og så er de fleste møblerne genbrug.

Læs også: Rungsted Kyst Station får egen dagligstue

DSB er gået helt nye veje for at skabe mere liv på Rungsted Kyst Station - og forhåbentlig et initiativ der kan lokke flere til at tage toget fra stationen og nyde ventetiden i den lille stationsstue, som 55-årige Lone Kraskov fra Hørsholm er ny butikschef for.

Café og ventestue "Hvad enten du skal vente på toget eller bare har lyst til sætte dig ind og slappe af, handler det om at skabe stemning og atmosfære, som hjemme i en privat stue," siger Ulrik Harms-Bauer fra DSB.

Han står med ansvaret for åbningen af de nye stationsstuer, der både fungerer som ventestue og café. Den første var i Haslev før sommerferien, og som er blevet godt modtaget hos de lokale.

Nu er det Rungsteds tur, og i alt er der planlagt ti rundt om i landet. Et koncept som man har hentet inspiration til i Holland - og som nu rulles ud med i en dansk version på mindre togstationer, hvor det hidtil har været svært at få en almindelig 7eleven-kiosk til at løbe rundt.

Vi skal ned til Lone "Stationsstuen er ikke kun henvendt til togpassagerer. Vi håber også, at den lokale strikkeklub eller mødregruppen vil benytte sig af den. Forhåbentlig bliver det sådan, at man siger, at vi lige skal ned til Lone," siger Ulrik Harms-Bauer.

Fra fredag morgen kl. 6.30 står Lone Kraskov og et par medarbejdere klar til at byde velkommen indenfor i stationsstuen og til et mindre men nøje udvalgt sortiment af kaffe, drikkevarer, kager, morgenbrød, freshfood-salater og frisksmurte sandwich. Derudover kan man købe og printe billetter, tanke rejsekortet op, oplade mobilen og benytte sig af gratis wifi.

Lone Kraskov fra Hørsholm er udnævnt til butikschef for DSB's nye hjemlige stationsstue på Rungsted Kyst Station. Den åbner fredag morgen den 18. september. Foto: Morten Timm

Lige et job for mig 55-årige Lone Kraskov har været i restaurationsbranchen i mange år, drevet sommerrestaurant på Bornholm og haft kantinedrift flere steder, herunder på NGG.

Efter et par års fravær vender hun tilbage til maden, og det glæder hun så meget til. Især i de nye omgivelser.

"Det var lige et job for mig," fortæller Lone Kraskov, da hun så, at DSB søgte en butikschef til det nye koncept. På sigt er det hendes plan at byde på flere hjemmelavede ting og nybagte boller om morgenen.

Stationsstuen vil holde åbent mandag-torsdag kl. 6.30-18, fredag kl. 6.30-20 og lørdag kl. 8-15. Lukket om søndagen.