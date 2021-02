Kom med kage: Fremmed stod pludseligt i 87-årigs stue

I fredags var det med chokolade

En lignende episode fandt sted i i Jellerød Have i Kokkedal fredag den 29. januar. Omkring kl. 18 bankede det på døren hos anmelderen, og en kvinde gik ind i boligen uden at beboeren havde åbnet for hende.

Hun begyndte at fortælle, at hun var en af de nye beboere, hun var flyttet ind med sin mor og var glad for, at folk var venlige.

Kvinden havde givet anmelder noget chokolade som tak og fået beboeren med ud i køkkenet, så vedkommende ikke havde kunnet se, hvem der ellers kom ind i huset. Bagefter viste det sig, at der var stjålet smykker og kontanter.