Morten Messerschmidt (DF) og Morten Slotved (K) mødte mandag borgere på Kokkedal Station, hvor de diskuterede trygheden i Hørsholm.

Kokkedal Station: Tryghedsmøde gav livlig diskussion

Som optakt til den kommende valgkamp lagde folketingskandidat Morten Messerschmidt (DF) mandag vejen forbi Kokkedal Station, hvor han mødte borgmester Morten Slotved (K) og en gruppe af byens borgere til en snak om tryghed.

Som en stikpille til Morten Østergaard, formand for Radikale Venstre, havde den tidligere europaparlamentariker Morten Messerschmidt valgt, at man under mandagens møde skulle »se den radikale virkelighed - konsekvensen af indvandring«, hvilket allerede på forhånd fik viceborgmester Henrik Klitgaard (R) til at droppe arrangementet.

Mødet blev dog ikke en politisk tvekamp. I stedet blev der sat fokus på, hvilke udfordringer borgere i Nordsjælland kan opleve.

- Overordnet set har Nordsjælland den udfordring, at folketinget tror, at der ikke er nogle problemer i Nordsjælland. De tror, at her sidder man bare på den grønne gren. Sådan er det jo ikke. Der er også problemer i Nordsjælland, eksempelvis er Hørsholm den kommune i Danmark med tredjeflest indbrud, og det synes jeg, at vi skal gøre opmærksom på, lød det fra folketingskandidaten inden mødet.

Mens de fremmødte borgere kunne fortælle, at de oplevede en vis utryghed, fortalte borgmesteren, at han forstod dem. Han ville ikke selv bede sine børn om at tage toget fra Kokkedal Station en lørdag aften, lød det blandt andet fra Morten Slotved.

Han fortalte, flankeret af Jan H. Klit (K), der er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for tryghedsudvalget, om de tryghedsskabende tiltag, som kommunen har igangsat i området. Områdebetjente, belysning og udlændingepolitik var blandt de emner, som politikerne blandt andet fik diskuteret med borgerne.

Herudover var også Glen Madsen (DF), medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm og folketingskandidat, til stede. En stor del af mødet gik desuden med at diskuterede udlændingepolitik, hvilket fik Morten Messerschmidt til at konstatere, at Hørsholm Kommune burde udarbejde en egentlig hjemsendelsesstrategi.

- Jeg synes det var et fint møde, hvor vi både fik sat det på dagsordenen, som vi kan gøre på Christiansborg, altså at vi skal have mere nærpoliti, men også at vi får udvidet puljen af overvågningskameraer, så man ved, at det bliver opdaget, hvis man laver ballade her. På den anden side synes jeg også, at kommunen har nogle opgaver i forhold til at lave en egentlig hjemsendelsesstrategi og i forhold til, at der skal mere konsekvens til overfor folk, der ikke går til deres danskundervisning. Der er arbejde at gøre for os alle sammen, og jeg håber, at vi kan løse de her problemer i fællesskab, lød det fra Morten Messerschmidt efter mødet.