HKH Dronningen overrakte årets Rungstedlundpris til Claus Meyer.

Kok og iværksætter hyldet af Dronningen: Gastronomi blev vejen ud af mørket

Mandag bliver årets Rungstedlundpris overrakt til forfatteren, kokken og iværksætteren Claus Meyer af HKH Dronningen. Prismodtageren fortæller, at gastronomien blev vejen ud af et kulinarisk og følelsesmæssigt mørke.

Karen Blixen var engang i tvivl om, hvorvidt hun skulle uddanne sig til kok, og hun stod gennem længere tid i lære hos en fransk mesterkok. Det er blandt andet derfor, at hendes afrikanske farm var kendt for sit fremragende køkken, og det er blandt andet også derfor, at årets Rungstedlundpris - uddelt af Rungstedlundfonden, som driver Karen Blixen Museet i forfatterindens barndomshjem - i år tildeles forfatteren, kokken og iværksætteren Claus Meyer.

Mandag afholdes prisuddelingen, hvor HKH Dronning Margrethe overrækker prisen, med hvilken der følger 50.000 kroner doneret af Hørsholm Kommune. Artiklen fortsætter efter billedet...

Indledningsvist bliver de fremmødte budt velkommen af Michael Bjørn Nellemann, der er direktør i Rungstedlundfonden, og skuespiller Birgitte Hjort Sørensen læser et uddrag af Blixen-novellen Babettes Gæstebud med flagrende fagter og bemærkelsesværdig indlevelse. Hun farer op, når personerne i novellen gør det, ligesom hun med andægtig stemmeføring imiterer fortællingens fromme karakterer i den ubetydelige nordnorske by Berlevåg.

Det til lejligheden lånte telt »Tabernaklet«, der er tegnet af Bjørn Nørregaard, fyldes med klapsalver, da skuespillerinden forlader scenen. Det samme er tilfældet, da Claus Meyer træder frem, efter Journalist og forfatter Signe Wulff, der blandt andet har skrevet »I køkkenet med Karen Blixen«, har holdt sin tale.

Vejen ud af mørket Prismodtageren selv smiler, da han overrækkes prisen og kort efter holder han en tale, der ligesom iværksætteren selv kommer vidt omkring.

Han nævner de racemæssige udfordringer i USA i kølvandet på drabet af George Floyd, onaniens dårlige ry i begyndelsen af det forrige århundrede og han mindes sit eget første møde med det franske køkken. Artiklen fortsætter efter billedet...

Claus Meyer kom vidt omkring i sin tale til publikums morskab. Foto: Allan Nørregaard

- Når den franske gourmet-kok Babette bragte himmeriget ned til jorden hos den spartanske menighed i den nordnorske landsbyby Berlevåg, så måtte jeg selv - cirka 30 år efter Blixen skrev Babbettes Gæstebud - af sted som au pair for at opleve min sanselighed blive kysset vågen. Efter at have tilbragt de første 19 år af mit liv i et kulinarisk og i lange perioder også følelsesmæssigt mørke på Lolland, lander jeg i efteråret 1984 hos et barnløst ægtepar i musketerernes land gascogne, fortæller Claus Meyer og fortsætter:

- Jeg bliver der mødt med en næsten overrumplende omsorg. Samværet om de lange måltider er så berusende, og vinen og maden smager så guddommelig godt, at jeg faktisk ender med at spise mig ud af en spiseforstyrrelse. Jeg får også mit livs første - men heldigvis ikke sidste - fuldbyrdede erotiske oplevelse, fortæller årets prismodtager med et skævt smil.

Kvaliteterne fra det franske køkken, langsommeligheden og de friske råvarer, tager den unge Claus Meyer med sig, og han beslutter sig for at udbrede dem til det danske køkken, fortæller han fra scenen. Det er blandt andet det arbejde, han mandag hædres for.

Gastronomien og onanien - Først flere år senere, da jeg forsøger at forstå forskellen på den franske og danske madkultur, går det op for mig, at asketiske læger og puritanske præster i Danmark gennem flere hundrede år havde ført et anti-hedonistisk korstog mod sanseligheden i almindelighed og mod madglæde i særdeleshed. Ideen om at tilberede et vidunderligt måltid mad til dem, man elsker, var også i Danmark blevet rangeret som en syndighed på linje med overdreven dans, kortspil, alkoholmisbrug, incest og onani, lyder det videre, mens tilhørerne begynder at fnise af den bramfrie prismodtager.

Siden åbningen af Karen Blixen Museet i 1991 har Rungstedlundfonden med venlig donation fra Hørsholm Kommune uddelt en årlig pris på 50.000 kroner.

Prisen uddeles til en kulturpersonlighed, der har ydet en speciel indsats inden for et af de felter, der interesserede Karen Blixen, eller som på anden måde har markeret sig på Blixensk vis. Prisen er blandt andre uddelt til Meryl Streep, Suzanne Brøgger, Gabriel Axel, Inger Christensen, Thorkild Bjørnvig, Tom Buk-Swienty, Judith Thurman, Minik Rosing og sidste år Puk Damsgård.

