Kønt ansigt med skarpe meninger

Ann Lindhardt er med egne ord ikke »bare« en blondine med et kønt ansigt. Hun er en energibombe, der har meget på hjerte - og har et stort hjerte. Og man skal ikke have været længe i selskab med den 43-årige nyvalgte V-politikere for at finde ud af, at Ann Lindhardt er en kvinde af mange ord og med skarpe meninger.

- Jeg har ikke ret meget facade. Hvad du ser, og hvad du hører, er det, du får. Jeg er nok en person, der kan lide at gøre folk glade. I politik er det ikke altid muligt, men jeg går ind i arbejdet med det mål, at jeg gerne vil være med til at udrette noget, der gør andre glade. Jeg vil gerne gøre Hørsholm til Danmarks bedste kommune, der har de bedste tilbud inden for eksempelvis sport og fritid, daginstitutioner og plejehjem. Hørsholm er en lille kommune, men en ting, jeg har lært af at bo i byer som New York og London er, at det er vigtigt at sætte barren højt. Det er ikke forkert at tænke stort, lyder det fra Ann Lindhardt i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Hun fortæller, at hun fra barnsben har nydt at diskutere politik og samfund med sin far. Han lærte hende at interessere sig for livet og vigtigheden i at engagere sig.

- Før kommunalvalget for fire år siden boede jeg i Lyngby-Taarbæk, hvor jeg var nabo til min tidligere chef, Karen Ellemann (Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, red.). Vi diskuterede ofte politik, og hun »stak« flere gange til mig, hvorfor jeg ikke stillede op til kommunalvalget. Men vi stod foran at flytte til London, så det blev ikke til noget, forklarer Ann Lindhardt.

Men da hun vendte retur til Danmark og flyttede med familien til Hørsholm efter godt fire år i England, samlede hun »handsken op«.

