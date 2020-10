Det er nødvendigt at flytte to kloakledninger og fælde tre syge bøgetræer, før boligbyggeriet og anlægget af parken i PH Park kan påbegyndes.

Kloakledninger skal flyttes og træer fældes i park

Omlægningen sker som en del af det forberedende arbejde til PH Park, og flytningen sker for at undgå, at kloakledningerne i fremtiden ligger i vejen for en eventuel udvidelse af plejecenteret. Det skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.