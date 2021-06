De Radikales tre øverst placerede kandidater. Fra venstre spidskandidat Henrik Klitgaard, listens yngste 32-årige Emilie Andersen-Ranberg nummer tre, og Hans Laugesen, nuværende kommunalbestyrelsesmedlem som listens nr. 2. Foto: Flemming Leitorp

Klitgaard fortsætter i front for Radikale

Syv kandidater valgt på partiets generalforsamling, hvor det også blev til formandsskifte

Hørsholm - 04. juni 2021 kl. 07:19 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

De radikale i Hørsholm præsenterer nu deres kandidathold til kommunalvalget i november. Partiets viceborgmester og mest erfarne Henrik Klitgaard er igen valgt som spidskandidat.

Det er netop vedtaget på partiets generalforsamling, hvor Benedicte Kieler også blev valgt som ny lokal partiformand efter Hans Laugesen, der sidste år blev medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Benedicte Kieler er opvokset i Rungsted og har i knap 25 år været ansat i undervisningsministeriet, hvor hun var leder for fagkonsulenterne på det gymnasiale område, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Spidskandidat Henrik Klitgaard, der netop har fejret sin 60 års fødselsdag, er formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og har siddet i Hørsholm Kommunalbestyrelse siden 2006.

På kandidatlisten følger derefter Hans Laugesen, der som bekendt fik sæde i kommunalbestyrelsen efter socialdemokraten Niels Lundshøjs farvel og partiets manglende suppleant.

Laugesen er desuden medlem af bestyrelsen i Rungsted Havn.

Ung dyrlæge Yngste skud på den radikale stamme er den 32-årige dyrlæge Emilie Andersen Ranberg, der også underviser på dyrlægestudiet.

Katja Elberg, chefkonsulent i SMVdanmark, er ligeledes et nyt navn på den radikale liste. Hun har været næstformand for bestyrelsen på Hørsholm Lilleskole.

Det gælder også for Borgerlistens tidligere formand Lone Heyde, der altså springer ud som radikal kandidat. På listens to sidste pladser er de to gengangere fra 2017-valget, Peer Tidemand-Petersson, mangeårige radikalt hovedbestyrelsesmedlem, og Birgitte Finnemann Bruun, der er kommunikationskonsulent i Københavns Kommune.

FAKTA De Radikales kandidatliste:

1. Henrik Klitgaard, 60 år

2. Hans Laugesen, 71 år

3. Emilie Andersen-Ranberg, 32 år

4. Katja Elberg, 51 år

5. Lone Heyde, 80 år

6. Peer Tidemand-Petersson, 75 år

7. Birgitte Finnemann Bruun, 52 år

Det høje fagligt niveau og den stærk almendannelse i Hørsholms skoler skal fastholdes, og Hørsholm skal være en kultur- og idrætsby for alle og være attraktiv for alle aldersgrupper, ligesom kommunen skal være grøn og en attraktiv erhvervsby.

Et samlet parti finder derudover, at de nu tre nye vedtagede lokalplaner danner et godt grundlag for at styre udviklingen af områderne og beskytte det grønne præg.

Dertil blev vigtigheden af at friholde området vest for motorvejen for byudvikling også understreget. Endelig er der radikal glæde over den brede opbakning til udviklingen af Rungsted Havn til gavn for både bådejerne, klubberne og alle de borgere, der bruger havnen og stranden.

